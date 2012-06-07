به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم سال های نه چندان دور پرسپولیس ضمن بیان این مطلب گفت: منظورم بازیکنان نیستند اما پرسپولیس به یک تغییر و تحول نیاز داشت تا حال و هوای تازه ای ایجاد شود. تغییرات در سال های گذشته محدود بود و پرسپولیس به یک تیم معمولی بدل شد.

ادموند بزیک ادامه داد: پرسپولیس هر چند در جام های حدفی قهرمان شد اما مدعی قهرمانی نبود، نیاز به یک حرکت و تحول بود که اگر در این فصل اتفاق نمی افتاد؛ باید در فصل آینده صورت می گرفت.

وی ادامه داد: پرسپولیس در تمام خطوط و جناح ها از خط دروازه تا نوک حمله نیاز به بازسازی داشت و امیدوارم هر چه زودتر نفرات جدید جذب شوند تا شروع تمرینات با حداکثر قوا باشد.



