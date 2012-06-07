به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم سال های نه چندان دور پرسپولیس ضمن بیان این مطلب گفت: منظورم بازیکنان نیستند اما پرسپولیس به یک تغییر و تحول نیاز داشت تا حال و هوای تازه ای ایجاد شود. تغییرات در سال های گذشته محدود بود و پرسپولیس به یک تیم معمولی بدل شد.
ادموند بزیک ادامه داد: پرسپولیس هر چند در جام های حدفی قهرمان شد اما مدعی قهرمانی نبود، نیاز به یک حرکت و تحول بود که اگر در این فصل اتفاق نمی افتاد؛ باید در فصل آینده صورت می گرفت.
وی ادامه داد: پرسپولیس در تمام خطوط و جناح ها از خط دروازه تا نوک حمله نیاز به بازسازی داشت و امیدوارم هر چه زودتر نفرات جدید جذب شوند تا شروع تمرینات با حداکثر قوا باشد.
مهاجم گلزن پیشین باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: البته با توجه به شرایط تیم در سال های گذشته و تغییراتی که ایجاد شده است باید به این تیم فرصت داد. پرسپولیس قطعا تیم بهتری خواهد شد ولی لازم است که همه بویژه هواداران صبور باشند تا این تیم جا بیفتد.
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