مقام معظم رهبری پیشوای صبور مسلمانان جهان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کمالی چهارشنبه شب در آیین جشن آغاز ولایت مقام معظم رهبری گفت: دشمنان در تمام دوران انقلاب با نقشه های شوم خود قصد ضربه زدن به انقلاب را داشتند اما این انقلاب به یمن وجود امام راحل( ره) و مقام معظم رهبری از گزند دشمنان به دور ماند.

وی گفت: دشمنان بعد از رحلت امام راحل( ره) گمان می کردند که این انقلاب دیگر حامی ندارد و دوران آن به پایان رسیده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان تصریح کرد: اما این خیال پوچ آنها بعد از اینکه حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب اداره امور کشور را در دست گرفتند نقش بر آب شد زیرا مشاهده کردند که ایشان با جدیت و هوشیاری راه رهبر کبیر انقلاب را ادامه می دهند.

این مسئول بیان داشت: یکی از صحنه هایی که مقام معظم رهبری با هوشیاری، مردمی بودن انقلاب را به رخ دشمنان کشانند در حوادث سال 88 بود که ایشان در خطبه های نماز جمعه با نشان دادن راه درست فتنه نابود و نقشه های دشمنان را نقش بر آب کردند.

کمالی مقام معظم رهبری را پیشوای صبور همه مسلمانان جهان دانست و گفت: ایشان با صبر و تصمیمات حکیمانه خود انقلاب را در مسیر پیشرفت و تعالی هدایت می کنند.

وی گفت: امام خمینی( ره) در دوران حیات خود ، حضرت آیت الله خامنه ای را خورشید انقلاب نامیدند که این مطلب حاوی مطالب عمیقی بود.

کمالی تصریح کرد: افراد حقیقت بین در آن زمان متوجه مفهوم این کلام نورانی رهبر کبیر انقلاب شدند و فهمیدند که امام راحل ایشان را به عنوان مناسب ترین فرد برای رهبری انقلاب انتخاب کردند.