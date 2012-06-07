به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عباس لاجوردی شامگاه چهارشنبه در همایش تکریم خدمت ویژه 8 سال خدمت خالصانه حجت‌الاسلام والمسلمین علی بنایی در دو دوره نمایندگی مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما به عنوان جمعی از مردم که وابسته به هیچ ارگانی نیستیم دور هم جمع شدیم تا از تلاش‌های عزیزی که از درون ما جوشیده و برای مردم کار کرده، تجلیل کنیم.



وی قدردانی از حجت‌الاسلام بنایی را تکریم از خدمت دانست و تاکید کرد: جامعه‌ای که خدمتگزار خودش را فراموش کند فرهنگ خدمت از بین خواهد رفت.



وی گفت: ما به شخص کار نداریم بلکه از شخصیت حقوقی تجلیل می‌کنیم و اگر جامعه‌ای شخصیت حقوقی را فراموش کند قطعا درخت‌های بی‌ثمر، جامعه را فرا می‌گیرد.



قم نیازمند طرح جامع است



حجت‌الاسلام لاجوردی به جایگاه مهم قم اشاره کرد و گفت: قم نه یک فضای فیزیکی و جغرافیایی بلکه یک مرکز جهانی است و نگاهی که به تاریخ و فرهنگ سازی و نقشی که در آخرالزمان برای قم ترسیم شده، می‌طلبد که ما این فرصت را مغتنم بشماریم و از کسی که برای قم به عنوان یک مرکز فرهنگی و دانشگاه امام صادق(ع) و مکتب ساز انقلاب و پایتخت تشیع تلاش کرد قدردانی کنیم.



وی با بیان اینکه دشمن قطعا برای فاسد کردن محور و قلب انقلاب اسلامی به قم فکر کرده است، اظهار داشت: ما نمی‌توانیم طرح جامع قم را خارج از این نگاه ببینیم.



به گفته حجت‌الاسلام لاجوردی نگاه جزیره‌ای به قم، به این شهر لطمه می‌زند از این رو قم نیاز به یک طرح جامع دارد تا به تمامی نیازهای اجتماعی، فرهنگی و... توجه شود.



آقای رئیس جمهور به قم بها دهید



وی از آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی و حجت‌الاسلام والمسلمین بنایی به عنوان دو شخصیت فعال که برای عمران و آبادانی قم تلاش کردند یاد کرد و در انتقادی به کم توجهی مسئولان به قم گفت: مردم قم می‌خواهند بر ساخت و سازها مدیریت کنند. جناب مسئول، آقای نماینده، آقای رئیس جمهور به قم بها بدهید. بودجه‌های معوق قم چرا اختصاص پیدا نکرد؟ ما پاسخ می‌خواهیم. این محاکمه نیست بلکه انتظار مردم است.



وی افزود: مردم قم حق را ادا کردند و در مسیر پیروزی انقلاب و تداوم آن کتک خوردند، شهید دادند و محرومیت مضاعف داشتند، از این رو قم باید از جنبه‌های مختلف به جایگاه خود برسد.



لاجوردی تصریح کرد: تکریم خدمت نقطه شروعی است برای بکارگیری ضلع سوم عزت و اقتدار نظام که از سه ضلع رهبری، مکتب و مردم تشکیل شده است.



وی با بیان اینکه نگذاریم مردم از دست رهبری گرفته شوند، تصریح کرد: قمی‌ها اجازه نمی‌دهند فرهنگ دیانت قم عوض شود.



تشکیل دو بنیاد زیر نظر آیت‌الله مومن



وی از تشکیل دو بنیاد توسعه عمران و توسعه فرهنگی زیر نظر آیت‌الله مومن خبر داد و گفت: با همدلی و همفکری و تبعیت از بزرگان و دلسوختگان، مسئله پیشرفت قم پیگیری می‌شود.



مسئول ستاد همایش تکریم خدمت با بیان اینکه قم یک فرهنگ است از برخی نگاه‌های فتنه انگیز در توسعه این شهر انتقاد کرد و گفت: نگاه‌‌های این طرف رودخانه و آن طرف رودخانه فتنه‌انگیز است و به پیشرفت قم ضربه می‌زند.



حجت‌الاسلام لاجوردی بر لزوم فراهم کردن بستر انتشار علوم اهل بیت(ع) از قم به سراسر جهان تاکید کرد و افزود: محرومیت مضاعفی در قم وجود دارد و امیدواریم با همدلی و اهتمام، شهری که شایسته عش آل محمد(ص) است ایجاد شود.