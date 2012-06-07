صعود تیم فوتبال نوجوانان شهرداری تبریز به دسته یک حاصل 10 ماه تلاش بود

محمد علیزاده امروز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موفقیت تیم فوتبال نوجوانان شهرداری در رقابتهای دسته دو کشور، اظهار داشت: ما این تیم را حدود 10 ماه در اختیار داشتیم و در ابتدا هر هفته سه جلسه تمرینی برگزار کردیم تا ضمن آماده سازی بدن بازیکنان، به لحاظ هماهنگی نیز به سطح خوبی برسیم.

وی ادامه داد: پس از اینکه تیم ما در رقابتهای لیگ استان و متعاقب آن در مسابقات زیرگروه کشوری عنوان قهرمانی را کسب کرد و جواز حضور در لیگ دو کشور را به دست آورد، ما تصمیم گرفتیم که تمرینات تیم را فشرده تر کرده و از سه جلسه به پنج جلسه در هفته افزایش دادیم که خوشبختانه این موضوع سبب شد تا با آمادگی بیشتری به مصاف حریفان در لیگ دو برویم.

علیزاده با بیان اینکه تیم نوجوانان شهرداری در مسابقات لیگ دو درخشش فوق العاده ای داشت، گفت: ما در سنندج سه بازی مهم و حساس داشتیم و با اینکه تیم میزبان نیز یکی از حریفان ما بود، اما بچه ها با غیرت و تلاش بیشتر خود توانستند که هر سه حریف خود را شکست داده و به لیگ دسته یک (سطح اول لیگ نوجوانان) کشور صعود کنند.

وی تصریح کرد: این صعود، نتیجه تلاش 10 ماه تلاش و کوشش اعضای تیم بود و علاوه بر آن، خانواده های بازیکنان نیز همکاری خیلی خوبی با تیم داشتند بطوریکه حتی در تعطیلات نوروز نیز خیلی از بازیکنان به همراه خانواده هایشان نبودند و حضور در تمرینات را به حضور در کنار خانواده ترجیح می دادند که در نهایت این از خود گذشتگی و تلاش منجر به موفقیت تیم شد.

مربی تیم فوتبال نوجوانان شهرداری تبریز اظهار داشت: از مجموع بازیکنانی که در تیم ما توپ می زنند، حدود 90 درصد آنها از مناطق محروم تبریز هستند که از زمینهای خاکی فوتبال محلات و همچنین از مدرسه فوتبال سرخپوشان جذب تیم شده اند که به نظر من در صورتی که از این بازیکنان حمایت بشود، در آینده حداقل 15 نفر از این بازیکنان در رده سنی بزرگسالان می توانند فوتبال تبریز را بیمه کنند.

وی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی تیم فوتبال نوجوانان شهرداری تبریز عنوان کرد: در تیم ما بواسطه حضور آقای میرمعصوم حسینی به عنوان سرمربی، در کنار فعالیتهای ورزشی اقدامات فرهنگی خوبی نیز انجام می پذیرد. به عنوان مثال در مسابقات سنندج، علاوه بر اینکه بازیکنان و اعضای کادر فنی نماز اول وقت می خواندند، بلکه قبل از هربازی دعای توسل می خواندیم و مثل همیشه بازیکنان تیم را با وضو به زمین مسابقه می فرستادیم که به اعتقاد من و خیلی از بازیکنان تیم، همین اعتقادات ما سبب شد تا با موفقیت و پیروزی به تبریز بازگردیم.

علیزاده در خاتمه اظهار داشت: من باید بابت این موفقیت ارزشمند، از آقای میرمعصوم سهرابی معاون ورزشی شهرداری تبریز که توجه خاصی به فوتبال پایه دارد، تشکر ویژه ای داشته باشم. همچنین از کارمندان استخر شهرداری تبریز به ویژه آقای فتحی، آقای حسینی سرمربی تیم، آقای آستن سرپرست تیم و آقای محمدزاده دیگر عضو کادر فنی تیم قدردانی می کنم.

گفتنی است تیم نوجوانان شهرداری با ترکیب فرزاد اسدزاده، بهرام قاسمی، محمد زارعان، علی دیندار، مهدی اسبقی، هادی مهدیزاده، امیر هاشمپور، رضا همت جو، مهدی بلوکی، سعید وحدت، آیدین شاکر، امیر یزدانی، سینا عطاپور، محمد شمس، تورج عطاپور، مهرداد توحیدی فر، رضا خانی، سجاد حمیدی، رضا پابرجا، حسن پروین (بهترین گلزن)، محمدرضا آذری، سینا علی محمدی، امین عنبرشاهی و سجاد کریمزاده (عضو تیم ملی نونهالان) در رقابتهای لیگ کشوری حضور یافته بود.

سرمربی این تیم میرمعصوم حسینی بود که محمد علیزاده و یونس محمدزاده نیز به عنوان مربی در کنار وی حضور داشتند.

همچنین بابک آستن سرپرست تیم نوجوانان شهرداری تبریز بود و عظیم اعتمادی نیز به عنوان تدارکات در کنار این تیم حضور داشت.