اصغر الهی مسافر دیار باقی شد/ فرانکفورت میزبان بنیاد ادبیات داستانی

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: خبر درگذشت یکی از نویسندگان صاحب نام کشور در اوایل هفته گذشته با وجود واقع شدن در میان تعطیلات خرداد ماه بار دیگر کام اهالی فرهنگ و ادب را تلخ کرد.

اصغر الهی نویسنده و روانپزشک و نویسنده رمان تحسین شده «سالمرگی» روز جمعه 13 خرداد ماه بر اثر عارضه قلبی در بیمارستان قلب تهران درگذشت و پیکر او نیز روز دوشنبه 15 خرداد به خاک سپرده شد.

نویسنده و روانپزشک فقید در سال‌های اخیر به شدت از بیماری قلبی رنج می‌برد و پیش‌تر (در طول 9 سال گذشته) دو بار دیگر هم دچار حمله قلبی شده بود که هر بار با کمک به موقع همسرش از مرگ نجات یافته بود.

مجموعه داستان‌های «بازی»، «قصه شیرین ملا»، «قصه‌های پاییزی»، «رویا در رویا»، «دیگر سیاوشی نمانده» و رمان‌های «مادرم بی‌بی جان» و «سالمرگی» از جمله آثار اوست و آخرین کتابی که از وی نیز منتشر شد «حکایت عشق و عاشقی ما» در سال گذشته بود.

همزمان با اعلام خبر درگذشت اصغر الهی اعلام شد که آخرین اثر این نویسنده با عنوان «دخترکی با چشمان سیاهِ مشوش و ...» از سوی نشر طوس به زودی منتشر خواهد شد.

تاسیس دبیرخانه مشترک همکاری از سوی وزرای فرهنگی عضو پیمان شانگهای

سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در راس هیأتی متشکل از تعدادی از مسئولان امور بین‌الملل و نیز محمدعلی منفرد مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شرکت در اجلاس شانگهای به چین سفر کرد.

حسینی در این سفر در نهمین نشست وزیران فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که روز سه‌شنبه در شهر پکن برگزار شد، شرکت کرد و علاوه بر سخنرانی در این اجلاس، در حاشیه آن با همتایان خود از جمله «چای وو» وزیر فرهنگ چین دیدار و درباره توسعه و گسترش مناسبات فرهنگی میان دو کشور به بحث و تبادل نظر پرداخت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه این سفر در دیدار با دورهان مین بای وزیر فرهنگ و اطلاعات قزاقستان گفت: ما می‌توانیم یک موسسه فارابی‌شناسی مشترک ایجاد کنیم و این شخصیت را به جهان معرفی کنیم.

وی تاکید کرد: در نشست امسال شورای وزیران فرهنگ کشورهای شانگهای از سوی ایران برنامه ها و پیشنهادهای متعددی ارائه می‌شود که از جمله این پیشنهادها تشکیل یک موسسه فرهنگی یا دبیرخانه مانند موسسه فرهنگی اکو است تا 10 کشور عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای ارتباطات فرهنگی بیشتر داشته باشند.

حسینی همچنین از آمادگی ایران برای میزبانی نخستین نشست و برنامه‌های آن در ایران خبر داد و با تاکید بر اینکه ارتباطات فرهنگی به تفاهم و شناخت بین کشورهای عضو شانگهای کمک می‌کند، افزود: ما در چارچوب فرهنگ شرقی مشترکات زیادی داریم که می‌توانیم با تکیه بر آن از هجمه فرهنگی غرب به کشورهای عضو شانگهای پیشگیری کنیم.

یادآوری می‌شود چین، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، روسیه و ازبکستان شش عضو اصلی و جمهوری اسلامی ایران، هند، پاکستان و مغولستان چهار کشور عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای هستند.

سفر نمایندگان بنیاد ادبیات داستانی به فرانکفورت

مدیر عامل بنیاد ادبیات داستانی نیز در هفته جاری از حضور این بنیاد در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت یکی از اصلی‌ترین محل‌هایی است که در آن بنگاه‌ها و موسسات فعال در امر نشر حضور به هم می‌رسانند و یکی از وقایع مهم در زمینه نشر در جهان در آن روی می‌دهد و همین ظرفیت بین‌المللی است که ما را بر آن داشت در دور جدید فعالیت‌های بنیاد با حضور دراین نمایشگاه ازاین ظرفیت بهره‌برداری کنیم.

وی افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در امر ترجمه ادبیات داستانی ایران به دیگر زبان‌ها، بنیاد ادبیات داستانی تلاش می‌کند که با حضور خود در این نمایشگاه به ایجاد تعاملات سازنده دست بزند و در عین حال آثار مناسبی را نیز برای حضور در بازار کتاب ایران شناسایی کند.

حسنی ادامه داد: بنیاد همچنین قصد دارد با برگزاری مجموعه نشست‌هایی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت به معرفی فضای فرهنگی امروز ایران به ویژه در حوزه ادبیات داستانی به سایر کشورهای جهان بپردازد.

به گفته مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی این بنیاد در حال انتخاب آثاری است که به عنوان نماینده ادبیات ایران قصد معرفی آنها را در نمایشگاه فرانکفورت دارد و پس از این انتخاب گزیده‌ای از آثار را به همراه معرفی ناشر و نویسنده آن به صورت یک کاتالوگ تهیه و در نمایشگاه عرضه خواهد کرد.

جایزه پروین اعتصامی زنان نویسنده ایران را به رقابت دعوت کرد

تنها جایزه ادبی بانوان نویسنده کشور با عنوان پروین اعتصامی نیز هفته گذشته از زنان نویسنده برای شرکت در این جایزه ادبی دعوت کرد.

در فراخوان این جایزه اعلام شده است که جایزه ادبی پروین اعتصامی با هدف بزرگداشت مقام و شخصیت شاعر نامدار ایران پروین اعتصامی، رشد و اعتلای خلاقیت‌ها و آفرینش‌های ادبی بانوان، ترویج و تقویت زبان فارسی در خارج از کشور، ایجاد پیوند بین ادبیات ملل به‌ویژه در حوزه جهان اسلام، معرفی چهره‌های شاخص زنان ادیب و پژوهنده وتقدیر از زنان درعرصه زبان و ادب فارسی با مشارکت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسه خانه کتاب، اسفندماه سال جاری هم زمان با روز بزرگداشت بانو پروین اعتصامی برگزار می‌شود.

این فراخوان افزوده است: از تمامی بانوان اهل قلم اعم از شاعران، نویسندگان، مترجمان، منتقدان و پژوهشگرانی که آثارشان برای نخستین بار در سال‌های 1389و 1390 منتشر شده دعوت می‌شود تا سه نسخه از آثار خویش را در موضوعات شعر، ادبیات داستانی، داستان بلند، داستان کوتاه، ادبیات نمایشی (نمایشنامه)، پژوهش‌های ادبی (نقد و پژوهش، پایان نامه‌های دانشجویی، مجموعه مقالات ادبی) و ادبیات کودکان (داستان و شعر کودک و نوجوان) به دبیرخانه جایزه ارسال کنند.