نشان دادیم که مدعی قهرمانی فوتسال دانشجویان آسیا هستیم

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ماکائو تیم چندان قدری نبود اما آنها حریف آسانی هم به نظر نمی رسیدند بلکه این توان و قدرت فوتسال ایران و تیم ملی دانشجویان کشورمان بود که منجر به برتری پر گل در این دیدار شد.



وی ادامه داد: بازیکنان ما در تمام لحظات بازی با تیم فوتسال ملی دانشجویان ماکائو بر جریان بازی مسلط بودند و به حریف به هیچ عنوان اجازه خودنمایی ندادند تا با زدن 19 گل روزی خوب و به یادماندنی را در نخستین روز فوتسال قهرمانی دانشجویان آسیا پشت سر بگذاریم.



ملی پوش قمی تیم ملی دانشجویان کشورمان افزود: این نخستین دوره رقابت های فوتسال قهرمانی قاره کهن است که فدراسیون ورزش های دانشگاهی کشورمان میزبانی برگزاری این دوره از رقابت ها را با حضور تیم های مطرح آسیا بر عهده دارد.



وی افزود: بر این اساس تیم ملی فوتسال کشورمان زیر نظر کادر فنی مجرب با حضور مربیانی نظیر سیدمهدی ابطحی و قرار داشتن بازیکنان مطرح شاغل در لیگ های برتر و دسته اول فوتسال باشگاه های کشور در مسابقات قهرمانی آسیا به میدان می رود.



ملی پوش تیم ملی فوتسال دانشجویان کشورمان ادامه داد: در راه حضوری موفق در رقابت های فوتسال قهرمانی دانشجویان آسیا در کنار سایر ملی پوشان اردوهای بسیار خوبی را در تیم ملی فوتسال دانشجویان کشورمان از آغاز سال جدید پشت سر گذاشتیم و در هر مرحله تعدادی از فوتسالیست های دعوت شده از اردوی تیم ملی کنار رفتند تا مربیان تیم ملی به ترکیب مورد نظر خود دست پیدا کنند.



وی یادآور شد: تیم ملی فوتسال دانشجویان کشورمان تا کنون چهار مرحله از اردوهای آماده سازی تیم ملی را پشت سر گذاشته است و اکنون در بهترین شرایط در مسابقات قهرمانی آسیا قرار دارد و انشاءالله قطعا مقام قهرمانی را هم کسب خواهد کرد.



دهقان که یکی از بازیکنان قمی حاضر در اردوی تیم ملی دانشجویان است، ادامه داد: محسن شنوفی بازیکن سابق ارم کیش قم در لیگ برتر فوتسال و محسن پورابراهیم بازیکن تیم امید ارم کیش قم در لیگ دسته اول امیدهای کشور نیز دیگر نفراتی هستند که از استان فوتسال خیز قم عضو تیم ملی دانشجویان کشورمان در نخستین دوره رقابت های قهرمانی آسیا هستند.



گفتنی است: بر اساس برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون ورزش های دانشگاهی کشورمان، نخستین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی دانشجویان دانشگاه‌های قاره آسیا از هفدهم تا بیست و سوم خردادماه به میزبانی کشورمان در تهران برگزار می شود.



