کتابخانه تخصصی عکاسی تایباد به بهره برداری رسید

رئیس انجمن عکاسان تایباد در این مراسم و در حاشیه کارگاه آموزشی تخصصی عکاسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این کارگاه با هدف آشنای هنرمندان با جایگاه عکاسی معاصر و ارتقاء سطح دانش فنی و نظری عکاسان تشکیل شد.
مجتبی خاتمی با بیان اینکه هنرمندان شهرستان تایباد در این کارگاه تخصصی با عکاسی معاصر و دانش فنی عکاسی آشنا شدندگفت: عکاسان در این کارگاه در چند حوزه تکنیک، زیبایی شناسی، ژانرهای عکاسی و تفاوت عکاسی امروز با گذشته، با دیدن عکسهای عکاسان ایرانی و خارجی و نمایش فیلم و کلیپ آشنا شدند.
رئیس انجمن عکاسان شهرستان تایباد گفت: این نشست یک روزه از سوی انجمن عکاسان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و گروه مقاومت عکس بسیج هنرمندان بر پا شد و به تمام حاضران گواهی شرکت در کارگاه اعطا شد.
شایان ذکر است کتابخانه تخصصی عکاسی تایباد با اهداء هشت جلد کتاب از سوی رئیس انجمن عکاسان این شهرستان افتتاح شد.
