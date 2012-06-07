پخش اذان از مساجد جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام امرودی مشاور فرهنگی شهردار تهران و قائم مقام حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از وضعیت نصب گلدسته های مساجد، پخش اذان در بوستانها و پرچمهای نصب شده در سطح منطقه 16 بازدید بعمل آورد.

مهندس فضل الله اندرزی شهردار منطقه 16 نیز در این بازدید گفت: به منظور هویت بخشی به منطقه به عنوان بخشی از شهر تهران و احیاء هویت دینی و ملی، نسبت به نصب گلدسته های مساجد، نصب پرچمهای جمهوری اسلامی و یا حسین(ع)، اسماء ائمه اطهار و پخش اذان اقدام شده است.

وی افزود: در همین راستا 40 نقطه در منطقه 16 برای پخش اذان جانمایی شده که در 30 نقطه آن هم اکنون پخش اذان صورت می گیرد و 10 نقطه دیگر در حال تجهیز است.

اندرزی ادامه داد: با اجرای کامل طرح، محدوده منطقه 16 در اوقات پخش اذان تحت پوشش قرار می گیرد.

وی افزود: سیستمهای پخش اذان در مراکز فرهنگی، ساختمانهای اداری و بوستانهای وابسته به شهرداری طبق قرارداد منعقده با سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات راه اندازی ودر حال اتصال به شبکه نرم افزاری شهرداری تهران می باشد.

اندرزی گفت: در حال حاضر از مجموع 18 مسجد معرفی شده 10 مسجد جهت نصب گلدسته ها مورد تأیید هیئت بازدید کننده قرار گرفته که 3 مسجد گلدسته های آن نصب گردیده و مابقی تا قبل از پایان سال نصب خواهد شد.