۱۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۲۵

پخش اذان از مساجد جنوب تهران

حدود 40 نقطه در جنوب تهران برای پخش اذان جانمایی شده که در 30 نقطه آن هم اکنون پخش اذان صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام امرودی مشاور فرهنگی شهردار تهران و قائم مقام حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از وضعیت نصب گلدسته های مساجد، پخش اذان در بوستانها و پرچمهای نصب شده در سطح منطقه 16 بازدید بعمل آورد.

مهندس فضل الله اندرزی شهردار منطقه 16 نیز در این بازدید گفت: به منظور هویت بخشی به منطقه به عنوان بخشی از شهر تهران و احیاء هویت دینی و ملی، نسبت به نصب گلدسته های مساجد، نصب پرچمهای جمهوری اسلامی و یا حسین(ع)، اسماء ائمه اطهار و پخش اذان اقدام شده است.

وی افزود: در همین راستا 40 نقطه در منطقه 16 برای پخش اذان جانمایی شده که در 30 نقطه آن هم اکنون پخش اذان صورت می گیرد و 10 نقطه دیگر در حال تجهیز است. 
 
اندرزی ادامه داد: با اجرای کامل طرح، محدوده منطقه 16 در اوقات پخش اذان تحت پوشش قرار می گیرد.
 
وی افزود:  سیستمهای پخش اذان در مراکز فرهنگی، ساختمانهای اداری و بوستانهای وابسته به شهرداری طبق قرارداد منعقده با سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات راه اندازی ودر حال اتصال  به شبکه نرم افزاری شهرداری تهران می باشد.
 
اندرزی گفت: در حال حاضر از مجموع 18 مسجد معرفی شده 10 مسجد جهت نصب گلدسته ها مورد تأیید هیئت بازدید کننده قرار گرفته که 3 مسجد گلدسته های آن نصب گردیده و مابقی تا قبل از پایان سال نصب خواهد شد.
