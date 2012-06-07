۱۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۴۷

ابراهیمی خبر داد:

مازندران پایلوت کشوری راه اندازی اردوگاه درمانی معتادان شمال کشور شد

ساری- خبرگزاری مهر- معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران گفت: با موافقت وزیر کشور مازندران پایلوت راه اندازی اردوگاه درمانی- اجتماعی معتادان شمال کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از اردوگاه درمانی معتادان شمال کشور در منطقه قاجارخیر ساری ابراز امیدواری کرد به شرط تامین اعتبارات تا چند ما ه آینده این اردوگاه به مرحله بهره برداری برسد.

وی افزود: دو هکتار زمین برای توسعه فضای اردوگاه در نظر گرفته شده و این پروژه در فضایی به مساحت 13 هزار و350 متر مربع با اعتبارات وزارت کشور و استانداری مازندران ساخته می‌شود.

معاون استاندار مازندران برآورد مالی برای اجرای این پروژه درمانی معتادان شمال کشور را دو میلیارد تومان عنوان کرد و گفت:‌ مجهزترین مرکز درمانی معتادان در منطقه قاجارخیر ساری راه اندازی می‌شود.

ابراهیمی گفت: این اردوگاه همچنین شامل 360 متر مربع سالن غذاخوری، 160 متر مربع فضای بهداشتی و 120 متر مربع حمام و 450 متر مربع سالن ورزشی است.

وی افزود: با اقدامات پیشگیرانه در اردوگاه درمانی معتادان قصد داریم آمار اعتیاد را در خطه شمال کاهش دهیم. مازندران بیش از 3 میلیون نفر جمعیت دارد.

