امحای 461 قلم مواد آرایشی تقلبی

به گزارش خبرگزاری مهر، میرزا مراد پیرو امروز در کمسیون فرعی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سرپل ذهاب اظهار کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در ابتدای سال در ضرورت حمایت از تولید ملی، یکی از اقداماتی که باید در کشور اجرا شده و فرهنگ سازی شود، بحث خودداری از مصرف کالاهای خارجی است.

وی در ادامه با اشاره به آثار و پیامدهای قاچاق کالا تصریح کرد: قاچاق کالا موجب خروج سرمایه ملی از مجاری غیرقانونی، سلب امنیت اقتصادی، رکود تولیدات داخلی، ایجاد مشاغل کاذب و به خطر انداختن سلامت و بهداشت جامعه و ورود کالاهای تقلبی به داخل کشور می‌شود.

فرماندار سرپل ذهاب از تشدید فعالیت تیم‌های بازرسی میدانی بر چگونگی مصرف سوخت در واحدهای تولیدی و صنعتی و آژانس‌های مسافربری، ماشین آلات و ادوات کشاورزی و خبازی‌ها خبر داد.

وی خواستار نظارت و کنترل مغازه‌های لوازم آرایشی و بهداشتی و آرایشگاه‌های بانوان برای جلوگیری از عرضه و استفاده از مواد آرایشی تقلبی و مضر شد.

پیرو در ادامه از اجرای طرح شبنم شبکه بازرسی و نظارت مردمی و بارکد‌دار کردن کالاهای وارداتی از مرزهای رسمی و قانونی خبر داد.

فرماندار سرپل ذهاب تاکید کرد: با برگزاری منظم جلسات، اعمال مراقبت‌ها و کنترل‌های لازم سعی خواهیم کرد تا حداقل، وضعیت موجود شهرستان را حفظ کرده و با رفع نواقص، فضا را برای فعالیت افراد در این حوزه‌ها نا امن کنیم.

کشف و ضبط 6 هزار و 300 لیتر مواد سوختی خارج از شبکه و همچنین تعداد 17 قطعه کارت سوخت که با فروشندگان آن برخورد قانونی صورت گرفته است.

پیرو با اشاره به آمار فوق همچنین از ابطال تعداد 12 قطعه کارت سوخت سهمیه بگیران در آژانس‌های شهری غیر فعال بودند خبر داد و نیز تعداد 461 قلم مواد آرایشی تقلبی کشف و امحا شد.