اعیاد مذهبی فرصتی برای ترویج معارف دینی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صدفی عصر چهارشنبه در نشست ستاد بزرگداشت ایام شعبانیه وهفتم تیرماه گفت: مردم کرمان هر سال با حضوری وصف ناپذیر در جشن عید نیمه شعبان ارادت خود را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر( عج) اظهار می کنند.

وی گفت: باید برنامه ریزی های به گونه ای صورت گیرد جنبه مردمی این جشن ها حفظ شود.

صدفی جشن های مذهبی را فرصتی برای ترویج معارف دینی دانست و افزود: باید سعی شود که در نیمه شعبان فرهنگ مهدوی بیش از پیش برای مردم و به ویژه نسل جوان مطرح شود.

این مسئول در پایان گفت: همه دستگاه های اجرایی با همکاری مردم باید برای برگزاری هر چه باشکوهتر اعیاد نیمه شعبان تلاش کنند.

وی یادآور شد: ستاد شعبانیه از شش سال گذشته با هدف سامان ‏دهی به جشن‏های شعبانیه و نشر ارزش‏ ها و فرهنگ دینی در کرمان آغاز به کار کرده است.