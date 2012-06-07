۱۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۴۷

صدفی:

اعیاد مذهبی فرصتی برای ترویج معارف دینی در جامعه است

کرمان – خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان برگزاری جشن های مذهبی را فرصتی مناسب برای ترویج معارف الهی در بین افراد جامعه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صدفی عصر چهارشنبه در نشست ستاد بزرگداشت ایام شعبانیه وهفتم تیرماه گفت: مردم کرمان هر سال با حضوری وصف ناپذیر در جشن عید نیمه شعبان ارادت خود را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر( عج) اظهار می کنند.

وی گفت: باید برنامه ریزی های به گونه ای صورت گیرد جنبه مردمی این جشن ها حفظ شود.

صدفی جشن های مذهبی را فرصتی برای ترویج معارف دینی دانست و افزود: باید سعی شود که در نیمه شعبان فرهنگ مهدوی بیش از پیش برای مردم و به ویژه نسل جوان مطرح شود.

این مسئول در پایان گفت: همه دستگاه های اجرایی با همکاری مردم باید برای برگزاری هر چه باشکوهتر اعیاد نیمه شعبان تلاش کنند.

وی یادآور شد: ستاد شعبانیه از شش سال گذشته با هدف سامان ‏دهی به جشن‏های شعبانیه و نشر ارزش‏ ها و فرهنگ دینی در کرمان آغاز به کار کرده است.

