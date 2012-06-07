افزایش 189 درصدی پایگاههای اورژانس کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد پایگاههای اورژانس شهری و جاده ای کشور در سال 84 بالغ بر 630 پایگاه بوده است که این میزان نسبت تا پایان آذر سال گذشته به 1822 پایگاه رسیده است.

بنا بر این گزارش در همین مدت زمان رسیدن به بالین بیمار در شهرها از 10 دقیقه به 8 دقیقه و زمان رسیدن به بالین بیمار در جاده های کشور از 25 دقیقه به 13 دقیقه رسیده است.

بر پایه این گزارش با افزایش تعداد پایگاههای اورژانس جاده ای پوشش خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در حوادث ترافیکی از 8/14 درصد در سال 84 به 90 درصد رسیده که نشان از رشد 2/75 درصدی در این زمینه است.