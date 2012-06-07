  1. جامعه
۱۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۴۱

افزایش 189 درصدی پایگاههای اورژانس کشور

افزایش 189 درصدی پایگاههای اورژانس کشور

معاونت درمان وزارت بهداشت از افزایش 189 درصدی پایگاههای اورژانس شهری و جاده ای کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد پایگاههای اورژانس شهری و جاده ای کشور در سال 84 بالغ بر 630 پایگاه بوده است که این میزان نسبت تا پایان آذر سال گذشته به 1822 پایگاه رسیده است.

بنا بر این گزارش در همین مدت زمان رسیدن به بالین بیمار در شهرها از 10 دقیقه به 8 دقیقه و زمان رسیدن به بالین بیمار در جاده های کشور از 25 دقیقه به 13 دقیقه رسیده است.

بر پایه این گزارش با افزایش تعداد پایگاههای اورژانس جاده ای پوشش خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در حوادث ترافیکی از 8/14 درصد در سال 84 به 90 درصد رسیده که نشان از رشد 2/75 درصدی در این زمینه است.

کد مطلب 1620587

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها