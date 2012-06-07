ممنوعیت ورود گدایان به پایتخت/ تجاری سازی به جای نوسازی بافتهای فرسوده

به گزارش خبرنگارمهر، این هفته با ادعای بزرگ معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت شهر تهران در خصوص ممنوعیت ورود گدایان به پایتخت آغاز شد.

رضا جاگیری با اشاره به طرح ضربتی جمع‌آوری متکدیان در سطح شهر تهران، گفت: در حال برنامه‌ریزی هستیم تا از برگشت دوباره آنها به شهر جلوگیری کنیم.

مدیر عامل فروشگاه شهروند هم در این روز به تشریح آخرین و ضعیت جمع اوری کالاهای 100درصد خارجی از این فروشگاه ها پرداخت و گفت:بیش از 5 هزار بارکد کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند از فروشگاه‌های وابسته به شهرداری حذف شده است.

مدیر کل حریم شهرداری تهران نیز از عملیاتی شدن سیستم کنترل هوشمند حریم از شش ماه دوم سال خبر داد و گفت : با راه اندازی این سیستم به محض وقوع تخلف در حریم سیستم به صورت هوشمند هشدار می دهد و نیروها برای برخورد و اقدام به موقع به محل اعزام می شوند .

اعضای شورای شهر تهران برای چندمین بار در سالهای اخیر انتقادهایی را نسبت به نوسازی بافت های فرسوده در پایتخت اعلام کردند .

رئیس کمیسیون عمران شورای‌ شهر تهران این هفته با انتقاد از نگاه اقتصادی شهرداری به نوسازی بافت‌های فرسوده در چند سال اخیر، گفت: در پروژه‌های اوراق مشارکت، بخش عمده کار نوسازی در قالب واحدهای تجاری انجام می‌شود و به این ترتیب، بافت‌ فرسوده مسکونی احیا نشده است.

حمزه شکیب اضافه کرد: در طرح فروش متری مسکن نیز، اغلب ساختمان‌های ساخته شده در داخل بافت فرسوده قرار ندارد و مسوولان سازمان نوسازی پاسخ روشنی به این مساله نداده‌اند. بسیاری از پروژه‌های طرح فروش متری مسکن نیز، در قالب واحدهای تجاری و اداری بنا شده و شهرداری اکنون می‌تواند از پشتوانه مالی حاصل از فروش این واحدها استفاده کند.

اما رئیس شورای اسلامی شهر تهران چندان مخالفتی با ساخت و سازهای تجاری در بافت های فرسوده ندارد و می گوید: واحدهای تجاری هم به عنوان بخشی از خدمات شهری در بافت فرسوده مسکونی لازم است و باید ساخته شود.

مهدی چمران با اشاره به اینکه گزارش عملکرد سازمان نوسازی، حدود یک ماه پیش در کمیسیون عمران شورای شهر ارائه شد، اظهار کرد: از آنجا که این سازمان نسبت به ساخت واحدهای تجاری در بافت فرسوده مسکونی اقدام کرده بود، برخی اعضای کمیسیون به این موضوع انتقاد داشتند، اما سازمان نوسازی توجیهاتی برای این کار داشت.

وی در عین حال افزود: این طور نبوده که شهرداری در پهنه‌های مسکونی، واحدهای تجاری بسازد. بلکه در نقاطی از پهنه‌های مسکونی که نیازمند خدمات تجاری بوده، واحد تجاری احداث شده است.

این هفته مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران اعلام کرد: بزرگترین پرچم جمهوری اسلامی ایران روبه روی باغ موزه دفاع مقدس نصب می شود.

معصومه آباد دبیر کمیته سلامت شورای شهر تهران گفت: ریزگردها می تواند زمینه ورود میکروارکانیزم ها را به سیستم تنفسی تشدید کرده و مخاطرات جدی برای سیستم تنفسی ایجاد کنند.

وی با اشاره به تاثیرات ریزگردها بر سلامت شهروندان گفت: یکی از پیامدهای ریزگردها تاثیرات بهداشتی است که بر تنفس و ریه های شهروندان می گذارد و مخاطرات جدی برای آنها ایجاد می کند .

آباد با رد ویروسی و میکروبی بودن این ریزگردها گفت: این ریزگردها می تواند زمینه ورود میکروارکانیزمها را به سیستم تنفسی تشدید کند اما ویروسی و میکروبی نیستند .

در یان هفته مجتبی عبداللهی با اشاره به آخرین وضعیت نخستین کارخانه تبدیل زباله به انرژی برق گفت: کارخانه تبدیل پسماند به انرژی برق در منطقه 4 با سیستم خازن در حال احداث است که تکنولوژی آن از کشور ایتالیا وارد می شود.

وی ادامه داد: مشکلات این پروژه که مربوط به وارداتی بودن تکنولوژی آن بود بر اساس آخرین توافقات با پیمانکار و سرمایه گذار حل شده است و تا پایان تابستان و یا اوائل مهرماه به بهره برداری می رسد.

شورای شهر تهران این هفته به بررسی لایحه "اصلاح مصوبه تعیین بهای خدمات و چگونگی اعمال نظارت بر جمع‌آوری و دفع پسماندهای ویژه پزشکی، صنعتی و کشاورزی در شهر تهران " پرداخت . درجریان این جلسه مصومه ‌آباد، رییس کمیته شهر دوستدار کودک شورای شهر تهران از سازمان مدیریت پسماند شهر تهران درخواست کرد تا پیمانکارانی که از نوجوانان برای تفکیک زباله استفاده می‌کنند را منع قرارداد کند.

او پیش از این نیز تاکید کرده بود که سازمان مدیریت پسماند به ما قول همکاری داده اما با این حال هنوز در گوشه و کنار شهر کودکانی را می‌توان دید که برای تفکیک زباله تا کمر در سطل‏های زباله آویزان شده‌اند.

محمدعلی نجفی نیز در این جلسه با مخالفت با افزایش بهای پسماندها تاکید دارد که شهرداری در بحث هزینه‌ها می‌تواند در بسیاری از جاها صرفه‌جویی کند و در مدیریت شهری حمایت‌های ویژه‌ای را از خانواده‌ها در شرایط فعلی و وضعیت تورم انجام دهد.

شورا این هفته به بررسیموضوع پسماندهای ویژه نیز پرداخت ورسول خادم، رییس کمیته برنامه و بودجه شورای شهر تهران دراین زمینه گفت: شهرداری فراتر از تعهد خود و با در نظر گرفتن تعرفه‌های ریالی که به تصویب شورا رسیده، اقدام به جمع‌آوری پسماندهای ویژه کرده و با دریافت بهایی، نسبت به جمع‌آوری زباله‌های ویژه بیمارستانی اقدام می‌کند.

همیشه بر سر مساله پسماندهای ویژه دعوایی بین سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت بهداشت وجود دارد، خادم تاکید دارد که با وجود اقداماتی که برای حل این مساله انجام شده، هنوز سازمان محیط‌زیست در این‌باره به جمع‌بندی نرسیده و موضوع پسماندهای ویژه بیمارستانی همچنان به عنوان یک مشکل در شهرداری به قوت خود باقی است.

به گفته او، تولید‌کننده زباله‌های ویژه، نسبت به تفکیک زباله عادی و خطرناک اقدام نمی‌کردند و این مساله فرآیند بازیافت را با مشکل مواجه می‌کرد، به این ترتیب تعرفه‌هایی پیش‌بینی شد تا با کمک دادستانی کل کشور و ابزارهای حقوقی و قضایی، دست‌کم تولیدکنندگان زباله‌های ویژه وادار به تفکیک شوند؛ اما این موضوع هم پس از یک دوره، متوقف شد.

جمع‌بندی کمیسیون برنامه و بودجه این است که شهرداری لایحه خود را پس بگیرد یا فعلا مسکوت بماند تا بتوان به شیوه اثربخشی به مشکل پسماندهای ویژه رسیدگی کرد.

معصومه ابتکار نیز با بیان اینکه سازمان مدیریت پسماند به عنوان یک پیمانکار در قبال دریافت وجه نسبت به جمع‌آوری و امحای پسماندهای بیمارستانی اقدام می‌کند، گفت: نظام ویژه‌ای برای بی‌خطرسازی زباله‌های بیمارستانی به صورت استاندارد هنوز وجود ندارد و به همین دلیل سازمان محیط‌زیست در حال تعیین تکلیف برای فرآیندهای این موضوع است. پیشنهاد ما این است تا لایحه شهرداری تهران مسکوت بماند و سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین تکلیف نهایی درخصوص پسماندهای بیمارستانی را از طریق پیش‌بینی ضوابط و برنامه‌هایی میسر کند.