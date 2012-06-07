شواهدی از اجرای قانون تعرفه خدمات پرستاری وجود ندارد

یعقوب قدسیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دوستان در وزارت بهداشت معتقدند که باید از زمان اجرای قانون تعرفه گذاری حداقل یک ماه بگذرد تا در مورد آن قضاوت کرد.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران با اشاره به اخبار غیر رسمی از دو بیمارستان پایلوت برای اجرای آزمایشی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، افزود: متاسفانه علائم و شواهدی از اجرای این قانون در بیمارستانهای تک تخصی مفید و ایرانیان وجود ندارد.

وی در ارتباط با اعتراض سازمان نظام پرستاری به نحوه اجرای قانون در بیمارستانهای تک تخصصی، گفت: قرار شده این قانون در یکی از بیمارستانهای اصفهان که تقریبا جنرال است، اجرا شود.

قدسیان همچنین از اعتراض نظام پرستاری به مدت زمان اجرای آزمایشی این قانون خبر داد و افزود: دوستان وزارت بهداشت زمان 6 ماهه را برای اجرای قانون در نظر گرفته اند در حالی که ما معتقدیم این زمان باید به 3 ماه کاهش یابد و نتایج اجرای قانون پس از این مدت اعلام شود.

در حالی که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، اما پس از گذشت 5 سال از تصویب آن، سرانجام دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت در مراسم روز پرستار امسال که 19 فروردین برگزار شد، وعده داد که اجرای این قانون ابتدا به صورت آزمایشی در دو بیمارستان تهران آغاز شود.