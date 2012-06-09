به گزارش خبرنگار مهر: عباس اعتماد صبح روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرمانداری شاهرود با اشاره به برگزاری همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی در این شهر، اظهار داشت: حضور بیش از 70 هزار نفری شاهرودی ها در این همایش با شور و نشاط وصف ناپذیری همراه بود.
وی با اشاره به اینکه حضور مردم در این همایش پیاده رویی خانوادگی باعث تشویق سایر مردم برای روی آوردن به امر ورزش همگانی میشود، افزود: حضور اقشار مختلف مردم ازکودکان و نوجوانان گرفته تا زنان و مردان کهنسال نشانه از اهمیت و توجه به این ورزش همگانی است.
وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این همایشها، گامی موثر در راستای همگانی کردن ورزش پیادهروی در بین مردم خواهد شد.
مدیر روابط عمومی فرمانداری شاهرود سهم ورزش را در ارتقاء تندرستی و تولید امنیت در جامعه بسیار اساسی توصیف و خاطرنشان کرد: ورزش صحنه همیشه ماندگاری است که میتواند بستر و زمینه شادابی و تحرک عمومی را فراهم کند.
اعتماد ضمن تقدیر از کسانی که در برگزاری باشکوه این همایش تلاش کردند، گفت: نظم و انظباط حاکم بر این همایش، مرهون زحمات، تلاشها و تدابیر پرسنل نیروی انتظامی شهرستان شاهرود بود که عملکرد ایشان مثال زدنی بود.
یه گزارش مهر: همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی با همکاری استانداری سمنان، فدراسیون ورزشهای همگانی، اداره ورزش و جوانان، فرمانداری ویژه شهرستان، شهرداری و شرکت سیمان شاهرود و بانک پاسارگارد برگزار شد.
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