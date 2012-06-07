تیم نوجوانان شهرداری تبریز شایسته قهرمانی بود

حسن پروین امروز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تیم شهرداری رقابت سختی با حریفان خود در لیگ دو داشت، گفت: ما در سنندج با سه تیم قدر رو به رو بودیم، بویژه تیم میزبان که در خانه خود بازی می کرد و از بازیکنان خوبی بهره مند بود اما با این حال بازی تیم ما بهتر از حریفان بود و در نهایت موفق شدیم با سه برد به عنوان قهرمانی دست پیدا کنیم.

وی افزود: تیم ما قبل از اعزام به سنندج، تمرینات بسیار خوبی را زیر نظر کادر فنی انجام داد و همین تمرینات فشرده بود که ما را آماده مصافی سخت با حریفان قدرتمند کرد.

پروین با اشاره به تلاش بی وقفه مربیان تیم شهرداری تبریز، یادآور شد: مربیان تیم ما واقعا بیش از حد برای ما زحمت کشیدند و به نظر من مثل یک تیم بزرگسالان روی ما کار کردند و نمی شود گفت که تمرینات ما در حد یک تیم پایه بود.

وی ادامه داد: تیم ما علاوه بر شرایط خوب فنی، به لحاظ روحی نیز در وضعیت خوبی قرار داشت و همین تزریق روحیه نیز از طرف کادر فنی و سرپرست تیم بود که واقعا ما را به خود باوری بیشتری می رساندند و به ما می گفتند که شما لیاقت قهرمانی دارید که این امر در نهایت سبب شد تا ما به عنوان یک تیم کامل، نتایج خوبی کسب کنیم.

این بازیکن که در هر بازی تیمش موفق به زدن گل شد، تصریح کرد: همانگونه که کادرفنی تیم اعتقاد داشت که ما می توانیم قهرمان شویم، خودمان نیز این باور را داشتیم و علاوه بر آن، یک همبستگی و رفاقت خاصی در بین بازیکنان وجود داشت و همه برای موفقیت تیم شهرداری تلاش می کردیم.

وی میزبانی شهر سنندج را خوب توصیف کرد و گفت: میزبانی شهر سنندج در این مسابقات خوب بود و اگرچه امکانات چندان خوبی در اختیار تیمها قرار نگرفته بود اما برخورد و رفتار میزبان با تیمهای میهمان خوب بود و این را هم بگویم که در بازی نا با تیم سنندج، اگر ما پیروز نمی شدیم، آنگاه کار قهرمانی ما به اما و اگر می کشید و ما حتما باید بازی آخر را می بردیم اما با پیروزی برابر تیم میزبان، ما در بازی پایانی نیز به راحتی توانستیم حریف خود را شکست دهیم و قهرمان شویم.

پروین در خصوص کسب عنوان آقای گلی خود در این مسابقات گفت: من در مجموع هفت بازی شش گل به ثمر رساندم اما به نظرم این یک کار گروهی بود که از دروازه بان تیم تا مدافعان و هافبکها و دیگر مهاجمان در کسب این عنوان نقش داشتند و من فقط وظیفه ام گلزنی بود که آن را انجام دادم.

وی افزود: من از اینکه آقای گل شدم خیلی خوشحالم اما خوشحالی من بیشتر به این خاطر است که توانستم اعتماد مربیانم را بخوبی پاسخ دهم و همین برای من کافی است.

مهاجم خوش آتیه تیم نوجوانان شهرداری تبریز، در پایان عنوان داشت: من موفقیت خودم را مدیون مربیانم از جمله آقایان میرمعصوم حسینی، محمد علیزاده، یونس محمدزاده، غلامحسین دینمحمدی و غلامرضا سنگفروش هستم و تشکر ویژه ای نیز از آقای سهرابی مدیرعامل وقت باشگاه شهرداری و همچنین خانواده ام و عظیم اعتمادی تدارکات تیم دارم.

