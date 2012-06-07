ریزگردها جنگلهای بلوط را خشک می کند

مراد شیخ ویسی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر منشاء ریزگردهای حاکم بر استان کرمانشاه را خشکشدن شدید باتلاقها و هورهای مسیر رودخانههای پرآب دجله و فرات در کشورعراق دانست و گفت: در اثر فرسایش باد، ریزگردها که دارای قطری بسیار کم هستند، سریعا چند کیلومترحرکت کرده و وارد کشور ما میشوند.
وی مساحت این کانونهای بحرانی راچند صد هزار هکتار ذکر کرد و افزود: اقدامات اجرایی مثل مالچ پاشی و ایجاد پوشش گیاهی در این عرصه به صورت جدی شروع نشده است.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با بیان این نکته که جلسات و همایشهایی نیز درخصوص مقابله با این پدیده زیست محیطی انجام شده است، گفت: برای کنترل این پدیده به اراده و حضور جدی کشورهای مبداء گرد و غبار نیاز است و اقداماتی که از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته نشان از آمادگی و همکاری جدی ما برای کنترل این پدیده مخرب و آلاینده دارد.
شیخ ویسی تاکید کرد: ریزگردها برتمامی فعالیتهای اقتصادی، تولیدی واجتماعی و همچنین برسلامت انسانها و محیط زیست تاثیر منفی دارد.
وی قطر ریزگردها را چند دهم میکرون اعلام کرد و گفت: این ریزگردها بر فتوسنتز گیاهان، جنگلهای طبیعی و باغات اثر سوء گذاشته و موجب ایجاد تنش و اختلال درتولیدات گیاهان وضعف بیولوژیکی میشود و به شدت کاهش محصولات را به دنبال خواهد داشت.
این مسئول ریزگردها را از جمله عوامل تشدیدکننده خشک شدن بلوط وسایر گونههای جنگلی استان کرمانشاه دانست.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به اجرای مصوبات هئیت دولت در راستای مقابله با پدیده ریزگردها گفت: در کرمانشاه در رابطه با ریزگردها اقداماتی مثل تهیه کتابچه طرح مقابله با پدیده ریزگردها انجام شده است. مناطق مناسب برای ایجاد پوشش جنگلی خصوصا در حاشیه شهرها به صورت کمربند سبز نیز شناسایی شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین درختکاری و توسعه فضای سبز در حاشیه شهرها و بزرگراههای استان شروع شده است؛ به طوریکه میزان درختکاری در سالهای اخیر نسبت به سالهای گذشته چندین برابر شده است.
نظر شما