۱۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۲۲

رضایی:

18 طرح هادی در روستاهای دهگلان اجرا می‌شود

دهگلان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دهگلان از اجرای 18 طرح هادی در روستاهای این شهرستان در سال جاری خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضائی صبح امروز در بازدید از روستاهای بخش مرکزی شهرستان دهگلان اظهار داشت: پیشرفت فیزیکی طرح‌های هادی 10 روستا با 70 درصد و دو روستای دیگر با بیش از 25 درصد در حال انجام است و پیش بینی می شود که این طرح ها در سال جاری به بهره برداری برسد.

وی افزود: در صورت تامین اعتبار مورد نیاز عملیات اجرایی طرح هادی در 10 روستای دیگر تا پایان تیرماه جاری آغاز می شود و دو روستای دیگر هم سال آینده به اتمام می ‌رسد.

فرماندار شهرستان دهگلان یادآور شد: با بهره ‌برداری از این طرح‌ها، تعداد طرح‌های هادی اجرا شده در روستاهای این شهرستان به 30 مورد افزایش می‌ یابد.

رضایی از اختصاص 30 میلیارد ریال اعتبار در سفر مقام معظم رهبری به اجرای 10 طرح هادی روستایی در شهرستان دهگلان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی طرح هادی در شش روستا آغاز شده است و چهار روستای دیگر هم به زودی آغاز می شود.

وی در ادامه با اشاره به مقاوم سازی در روستاهای دهگلان گفت: چهار هزار و 800 واحد مسکن روستایی در شهرستان دهگلان مقاوم ‌سازی شده است.

فرماندار شهرستان دهگلان افزود: از زمان آغاز طرح مقاوم سازی مسکن روستایی در این شهرستان تاکنون هفت هزار متقاضی به بانک‌های عامل معرفی شده ‌اند که از این تعداد چهار ‌هزار و 800 نفر با دریافت کامل تسهیلات، مسکن خود را مقاوم‌سازی کرده‌اند.

رضائی در پایان از تمام روستائیان متقاضی مقاوم‌سازی مسکن روستایی خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به ثبت ‌نام برای دریافت تسهیلات 100 میلیون ریالی این واحدها اقدام کنند.

