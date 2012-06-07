150 میلیارد ریال برای آسفالت تبریز هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین ظهر امروز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل این شهرداری با اعلام این خبر افزود: اجرای طرح موسوم به نهضت آسفالت که طی 5 سال گذشته به عنوانی یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های عمرانی و خدماتی در دستور کار شهرداری تبریز قرار داشت در سال جاری نیز با جدیت دنبال می‌شود و مجموعه شهرداری تبریز، مناطق ده‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه از ابتدای سال جاری ، ضمن مطالعه و اولویت‌بندی مناطق و محلات شهری، اقدامات لازم را با همکاری و مشارکت بالغ بر 20 شرکت و سازمان خدماتی بخش خصوصی در راستای اجرای این طرح آغاز کرده‌اند.



شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام این که بخش قابل توجهی از معابر و خیابان‌های اصلی شهر تحت پوشش اجرای این طرح قرار دارند افزود: در حال حاضر علاوه بر بخش عمده‌ای از خیابان‌ها و معابر اصلی و مرکزی شهر ، محلات و خیابان‌های فرعی تبریز نیز تحت پوشش طرح نوسازی و اصلاح آسفالت قرار گرفته‌اند و اجرای این طرح به تناوب در دیگر مسیرها ، خیابان‌ها ، معابر و محلات شهر تبریز ادامه خواهد داشت.



وی اجرای این طرح را در راستای توزیع عادلانه خدمات و نیز گسترش خدمات محله‌ه ای و شهروندی به شهروندان ارزیابی و تصریح کرد: شهروندان تبریزی شایسته بهترین و مناسب‌ترین خدمات و رفاه اجتماعی می‌باشند و بر همین اساس شهرداری تبریز وجهه همت خود را تحقق این آرمان مدیریتی قرار داده است.



نوین در عین حال افزود: با توجه به در پیش بودن فصل تابستان به عنوان یکی از مهم‌ترین فصول مسافرپذیری تبریز، مجموعه شهرداری و مناطق و سازمان‌های تابعه تمام تلاش خود را برای آماده‌سازی شهر به منظور استقبال شایسته از میهمانان ورودی به تبریز به کار خواهد بست که اجرای طرح اصلاح و نوسازی آسفالت معابر و خیابان‌های شهر یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های شهرداری در حوزه گردشگری به شمار می‌رود.



وی گفت: در حال حاضر معابر و خیابان‌هایی اصلی و مرکزی شهر و در کنار آن محلات و کوچه‌های سطح شهر به شکلی ویژه‌تر از گذشته تحت پوشش آسفالت رویه ، لکه‌گری و آسفالت اساسی قرار گرفته و اجرای این طرح در طول سال جاری تداوم خواهد داشت.



به گفته شهردار تبریز لکه‌گری‌های امسال به شکل پلیمری و برای اولین بار به این شیوه انجام خواهد پذیرفت که طی آن کار نوسازی و اصلاح آسفالت رویه با رعایت اصول علمی صورت می‌گیرد.



نوین مجموع اعتبارات پیش‌بینی شده برای آسفالت رویه معابر و خیابان‌های شهر تبریز در سال جاری را 150 میلیارد ریال اعلام کرد.



شهردار تبریز در خاتمه با تأکید بر این که حفاری‌های غیرمجاز و بدون مجوز برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های خدماتی در سطح شهر یکی از اصلی‌ترین عوامل تخریب آسفالت و بدمنظر شدن خیابان‌های شهر به شمار می‌رود از تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های خدماتی به ویژه ادارت آب ، برق و گاز خواست پیش از اقدام به هرگونه حفاری مجوزهای لازم را از شهرداری تبریز اخذ و هماهنگی‌های لازم را به عمل آورند.