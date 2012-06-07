به گزارش خبرنگار مهر، داود امینی ظهر پنجشنبه در نشست با اعضای سازمان‌های مردم نهاد در خراسان شمالی عنوان کرد: تبیین نقش و جایگاه سازمان‌های مردم نهاد در کشور نخستین گام این تشکل‌ها برای ادامه رشد و پویایی در حوزه‌های مرتبط است.

وی با اشاره به سابقه فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در ایران اظهار داشت: ایران یکی از باسابقه‌ترین کشورها در زمینه فعالیت این تشکل‌های مردمی است.

امینی با بیان این موضوع که هیئت‌های مذهبی از قدیم الایام در ایران فعالیت داشتند تصریح کرد: این هیئت‌ها تمامی ملاک‌ها و فاکتورهای مورد نیاز برای یک سازمان مردم نهاد غیردولتی را داشتند.

وی تعداد این تشکل‌های مردم نهاد را در کل کشور بیش از 60 هزار هیئت دانست و افزود: این تعداد تشکل مردمی نشانگر این است که سازمان‌های مردم نهاد در کشور ما وارداتی نبوده و ظرفیت ارتقا جایگاه آن‌ها نیز وجود دارد.

مشاور وزیر در ادامه از فعالیت بیش از 2 هزار تشکل مردم نهاد در حوزه اعتیاد خبر داد و اظهار داشت: علاوه بر این، تعداد بسیار زیادی از کمپ‌های ترک اعتیاد نیز به صورت مردم نهاد فعالیت می‌کنند.

وی حوزه فعالیتی غالب این سازمان‌های غیردولتی را در حوزه ترک اعتیاد اعلام کرد و تصریح کرد: لازم است در کنار تشکل‌های ترک اعتیاد در زمینه تشکیل سازمان‌های پیشگیری از اعتیاد نیز بیش از پیش فعالیت شود.

امینی با استناد به ماده 22 آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد مصوب مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در یکی از بندهای این ماده موضوع واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های تخصصی به سازمان‌های غیردولتی مردم نهاد پیش بینی شده است.

مشاور وزیر و معاون امور سازمان‌های مردم نهاد کشور در پایان با تایید وجود مشکلات مالی فروان در سازمان‌های مردم نهاد کشور تاکید کرد: نهادها و دستگاه‌های اجرایی با واگذاری پروژه‌های تخصصی به این سازمان‌ها، در جهت رفع مشکلات مالی، رشد و پویایی آن‌ها و همچنین افزایش مشارکت‌های مردمی اقدام کنند.