۱۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۵۶

درخشش اسکواش باز گلستانی در مسابقات بین المللی مالزی

گرگان - خبرگزاری مهر: بازیکن گلستانی تیم ملی جوانان ایران در مسابقات بین المللی جام ستارگان مالزی درخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شکوهی که به همراه دو بازیکن دیگر تیم ملی ایران پس از گذراندن اردوی تیم ملی در جزیره کیش عازم مالزی شده است، حریفانی از آفریقای جنوبی و سنگاپور را با نتیجه سه بر یک مغلوب کرد.

شکوهی قبل ازاین به دیدار شانس دوم قهرمانی گروه خود از هنگ کنگ رفت که با نتیجه سه بر یک این بازی را واگذار کرد.

این اسکواش باز جوان تیم ملی ایران صبح فردا باید با رقیب هنگ کنکی خود که عنوان سید ۲ مسابقات را یدک می‌کشد روبرو شود.

زمان کلاس مربیگری کیوکوشین در گرگان تغییر کرد

رئیس سبک کیوکوشین ماتسوشیما استان گلستان از تغییر زمان برگزاری کلاس مربیگری درجه سه این رشته در گرگان خبر داد.

شهرام قاسم پور افزود: این کلاس مربیگری که قرار بود امروز و فردا در گرگان برگزار شود به روزهای پنجشنبه و جمعه هفته آینده موکول شد.

وی بیان داشت: مدرس این دوره عملی مربیگری بر عهده «شیهان دای محسن آشوری»  دبیر فدراسیون کاراته کشور و رییس سبک کیوکوشین ماتسوشیما ایران است.

