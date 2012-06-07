  1. بین الملل
۱۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۴۲

آگهی اینترنتی القاعده برای استخدام عوامل انتحاری در آمریکا و فرانسه

آگهی اینترنتی القاعده برای استخدام عوامل انتحاری در آمریکا و فرانسه

سازمان القاعده شاخه شبه جزیره عربستان بدنبال استخدام عوامل انتحاری در آمریکا، فرانسه و سرزمینهای اشغالی از طریق اینترنت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، القاعده با انتشار آگهی در اینترنت بدنبال داوطلبانی برای انجام عملیات انتحاری در آمریکا، فرانسه و سرزمینهای اشغالی است.

بر این اساس این آگهی در بسیاری از سایتهای وابسته به این شبکه منتشر و در آن از کسانی که مایل به همکاری هستند خواسته شده با ارسال ای میل آمادگی خود را برای آموزش نظامی در این راستا اعلام کنند.
 
طبق این گزارش هدف القاعده شاخه شبه جزیره عربستان حمله به دشمنان اسلام و شکست آنان از طریق ضربه زدن به اقتصاد، نظامیان و علایق رسانه ای عنوان شده است.
 
این نخستین بار نیست که القاعده از طریق اینترنت به تبلیغ اقدامات تروریستی و دعوت از کاربران اینترنت برای مبارزه با کشورهای غربی می پردازد.
کد مطلب 1620642

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها