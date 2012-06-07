آگهی اینترنتی القاعده برای استخدام عوامل انتحاری در آمریکا و فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، القاعده با انتشار آگهی در اینترنت بدنبال داوطلبانی برای انجام عملیات انتحاری در آمریکا، فرانسه و سرزمینهای اشغالی است.

بر این اساس این آگهی در بسیاری از سایتهای وابسته به این شبکه منتشر و در آن از کسانی که مایل به همکاری هستند خواسته شده با ارسال ای میل آمادگی خود را برای آموزش نظامی در این راستا اعلام کنند.

طبق این گزارش هدف القاعده شاخه شبه جزیره عربستان حمله به دشمنان اسلام و شکست آنان از طریق ضربه زدن به اقتصاد، نظامیان و علایق رسانه ای عنوان شده است.

این نخستین بار نیست که القاعده از طریق اینترنت به تبلیغ اقدامات تروریستی و دعوت از کاربران اینترنت برای مبارزه با کشورهای غربی می پردازد.