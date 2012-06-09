غرفه های نمد و گلیم چهارمحال و بختیاری مورد استقبال قرارگرفت

مهرداد رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: در نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در تهران غرفه های رشته های هنری نمد و گلیم بیش از سایر رشته های هنری صنایع دستی این استان مورد استقبال بازدید کنندگان نمایشگاه قرار گرفته است.



وی با اشاره به اینکه رشته های نمد و گلیم از جمله رشته های بومی و محلی این استان است، بیان داشت: تهیه مواد اولیه و نقشهای تولیدات صنایع دستی استان به خصوص رشته های بافتی و دستی استان و نمدی و گلیم الهام گرفته از طبیعت چهار محال و بختیاری است.



رئیسی هدف از حضور در نمایشگاه بین المللی صنایع دستی کشور را معرفی صنایع دستی بومی استان به بازار های هدف، معرفی قابلیت های استان در توسعه صنایع دستی، معرفی صنایع دستی استان در راستای صادرات تولیدات صنایع دستی و ... عنوان کرد.

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در این نمایشگاه استان دارای شش غرفه ورک شاپ، چهار غرفه فروش آزاد، و چهار غرفه اتحادیه و شرکت ها است، اذعان داشت: توسعه صنایع دستی استان در جامعه در راستای توسعه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و هنری بسیار تاثیرگذار است.



رئیسی با بیان اینکه صنایع دستی نقش اساسی در تحکیم مبانی خانواده دارد، یاد آور شد: در حال حاضر12 هزار صنعتگر صنایع دستی در رشته های گلیم،گبه، البسه محلی، سرمه دوزی، صنایع دستی عشایر، نمد،سفال و سرامیک، احجام سنگی و ... در این استان فعالیت دارند.