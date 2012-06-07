به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا محمدی یگانه صبح پنجشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های خوبی از سوی نیروی انتظامی برای مبارزه و مقابله با مواد مخدر انجام شده است که دستگاه‌های متولی نیز باید حمایت و همکاری لازم را در این راه داشته باشند.

وی مبارزه با اعتیاد را نیازمند تعامل و همکاری بین بخشی دانست و افزود: استان بوشهر از استان‌های برتر در زمینه مبارزه با مواد مخدر است که این امر با حمایت و همکاری مسئولان ارشد استان بدست آمده است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر اضافه کرد: برنامه‌های مختلف و متنوعی در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر توسط ستاد مرکز شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اجرا می‌شود که موافقت اولیه اعضای این ستاد با این برنامه‌ها انجام شده است.

وی از اجرای برنامه‌های امحای مواد مخدر در نیمه دوم سال به علت گرمای هوای تابستان خبر داد و بیان داشت: برپایی نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی دستگاه‌های متولی مبارزه با مواد مخدر، تجلیل از خانواده شهدای مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر و دستگاه‌های برتر مبارزه با مواد مخدر از برنامه‌های این روز است.

سردار محمدی‌یگانه ادامه داد: برگزاری مسابقات ورزشی با شعار پیشگیری از اعتیاد و مقابله با شیوع آن از دیگر برنامه‌های ما به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر است که برنامه ریزی آن توسط اداره کل ورزش و جوانان انجام می‌شود.

وی از برپایی نمایشگاه سیار مواد مخدر به منظور ایجاد حساسیت در خانواده‌ها خبر داد و گفت: شهرداری بوشهر نیز فعالیت‌های تبلیغات و اطلاع‌رسانی را با استفاده از تبلیغات روی اتوبوس شهری انجام می‌دهد.