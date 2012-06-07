به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش صبح پنجشنبه در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر اظهار داشت: یکی از مهمترین راه‌های مبارزه با مواد مخدر توسعه ورزشی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای حضور جوانان در فعالیت‌های ورزشی است.

وی بلا‌استفاده ماندن فضاهای ورزشی را خیانت به نظام و نسل جوان دانست و ادامه داد: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان باید در ایام تابستان فضاهای ورزشی خود را در اختیار جوانان قرار دهند تا از این فضاها استفاده شود.

استاندار بوشهر ورزش را یکی از راه‌های استراتژیک برای مقابله با اعتیاد به مواد مخدر دانست و بیان داشت: به منظور استفاده از سالن‌های ورزشی، اداره کل ورزش و جوانان استان آمار سالن‌های فعال و غیرفعال استان را به منظور برنامه‌ریزی مطلوب استخراج کند.

وی توسعه فضاهای ورزشی را گامی مهم در زمینه زدودن آسیب‌های اعتیاد در بین جوانان دانست و بیان داشت: همه مسئولان باید برای مقابله و مبارزه با ناهنجاری‌های جوانان به ویژه در عرصه مواد مخدر تلاش کنند.

جهانبخش اردوهای راهیان نور را یکی از مهمترین الگوها برای نسل جوان عنوان کرد و افزود: مسئولان باید با گسترش این اردوها زمینه حضور نسل جوان در این اردوها را فراهم سازند.

وی خواستار آموزش و تقویت مهارت‌های زندگی و " نه گفتن" در مقابل ناهنجاری‌ها و مواد مخدر شد و گفت: شبکه‌های ماهواره‌ای با ساخت برنامه‌های مختلفی سعی در به انحراف کشیدن جوانان دارند که نهادهای متولی باید هوشیار باشند و اجازه ندهند جوانان به انحراف کشیده شوند.

استاندار بوشهر اظهار داشت: باید خود را برای مبارزه با جنگ نرم دشمن نیز آماده کنیم چون دشمنان علاوه بر تلاش برای جنگ سخت با ملت‌های آزادی‌خواه برای منحرف کردن جوانان در این کشورها نیز برنامه دارند.