شمشیربازان اسلحه اپه صاحب مدال طلا آسیا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات شمشیربازی زیر 23 سال قهرمانی آسیا که درفلیپین جریان دارد، تیم ملی اسلحه اپه با ترکیب سامان آزادیان، طاهر عاشوری، محمد علی کیهانی و محمد اسماعیلی با از پیش رو برداشتن حریفان خود صاحب مدال طلا شدند.

در جریان این رقابت‏‎ها شمشیربازان اسلحه اپه پس از صعود به مرحله حذفی در این مرحله با شکست دادن ویتنام به جمع چهار تیم برتر آسیا راه یافتند. در مرحله نیمه نهایی تیم ایران مقابل کره جنوبی با نتیجه 35 بر 32 پیروز شد و به دیدار نهایی راه یافت. هنگ کنگ حریف شمشیربازان اسلحه اپه ایران در مرحله نهایی بودند. این دیدار با نتیجه 45 بر 42 به سود ایران تمام شد و اینگونه تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه ایران به عنوان قهرمانی مسابقات زیر 23 سال آسیا دست یافت.