توسعه عجب شیر حول محور کشاورزی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی امروز پنجشنبه در جریان سفر به عجب شیر و در نشست مشترک شورای برنامه ریزی آذربایجان شرقی با کمیته برنامه ریزی عجب شیر گفت: وجود هفت هزار هکتار اراضی کشاورزی در پایاب سد قلعه چای و برنامه ریزی برای تبدیل دو هزار و 500 هکتار زمین دیم این شهرستان به آبی، فرصت مناسبی برای توسعه بخش کشاورزی و ایجاد فرصت های شغلی در این بخش است.

وی هدایت فعالیت های کشاورزی به سمت تولید را مورد تاکید قرار داد و افزود: استفاده از روش های نوین آبیاری و تسریع در انتقال آب سد قلعه چای به اراضی واقع در پایاب این سد باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به مجاورت شهرستان عجب شیر در ساحل شرقی دریاچه ارومیه، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط این دریاچه مدیریت منابع آبی باید در این شهرستان به طور صحیح صورت گیرد تا اهداف تعریف شده در خصوص توسعه کشاورزی تحقق یابد.

بیگی با اشاره به کمبود منابع آب زیرزمینی پیرامون دریاچه ارومیه تصریح کرد: برداشت از این منابع در حوزه شهرستان عجب شیر باید به حداقل ممکن رسیده و استفاده از منابع ذخیره شده در پشت سد قلعه چای و اصلاح روش های آبیاری مورد توجه ویژه قرار گیرد.

لزوم بهره برداری از قابلیت های گردشگری سد قلعه چای

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر استفاده از قابلیت های گردشگری در محدوده سد قلعه چای عجب شیر افزود: با مهیا کردن امکان ورود سرمایه گذاران توانمند به این حوزه و رونق گردشگری، موجبات دلگرمی و امیدواری مردم منطقه فراهم خواهد شد.

وی توسعه مراکز آموزش عالی در شهرستان عجب شیر را یک ضرورت توصیف کرد و افزود: با استقرار مراکز علمی به خصوص ایجاد دانشکده علوم پایه در این شهرستان، سهم عجب شیر در تربیت نیروی انسانی متخصص ارتقا خواهد یافت.

بیگی همچنین با اشاره به ضرورت تسریع در تکمیل پروژه های مسکن مهر شهرستان عجب شیر گفت: تلاش می کنیم تا دهه فجر امسال تمام پروژه های مسکن مهر در این شهرستان به بهره برداری برسد که در این راستا همه دستگاه های مسئول باید با همت مضاعف و سرعت بیشتر در عمل به وظایف خود، امکان سکونت متقاضیان در واحدهای مسکن مهر عجب شیر را فراهم کنند.

عجب شیر بر روی ریل توسعه

استاندار آذربایجان شرقی همچنین گفت: اجرای مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت در عجب شیر پیشرفت مناسبی دارد و اکنون این شهرستان بر روی ریل توسعه قرار گرفته است.

بیگی، مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت را زیربنای توسعه شهرستان عجب شیر عنوان کرد و افزود: با افزایش 43 درصدی اعتبار استانی این شهرستان در سال جاری باید سرعت بیشتری را در اجرای این مصوبات و سایر پروژه های عمرانی شاهد باشیم.

عجب شیر با حدود 85 هزار نفر جمعیت در 100 کیلومتری جنوب غرب تبریز، مرکز آذربایجان شرقی واقع است.