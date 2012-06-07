آمریکا و اسرائیل بدنبال شکست مذاکرات مسکو/ همراهی برخی کشورهای عربی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی صبح پنج شنبه در یادواره شهدای قریه صاحب الزمان استان لرستان با اشاره به روند مذاکرات هسته ای ایران اظهار داشت: کجای تاریخ دیده اید همه دولت های بین المللی یک طرف و ایران در طرف دیگر باشد که این امر حکایت از اقتدار ایران اسلامی دارد.

وی ادامه داد: امروز آمریکا و اسرائیل مثل یک وسیله ای که در قعر جهنم انداخته باشند دست و پا می زنند و به دنبال این هستند که مذاکرات را با شکست مواجه کنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل از ایران ترسیده اند و می گویند ایران دارد ابهت پیدا می کند، عنوان کرد: متاسفانه برخی کشورهای عربی و اسلامی نیز به جای اینکه با ما همراهی کنند به کمک اسرائیل دارند کاری می کنند که مذاکرات مسکو به نتیجه نرسد.

رضایی یادآور شد: آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای عربی به دنبال این هستند که ایران مجبور شود یا وارد عرصه جنگ شود، یا با آمریکا و انگلیس مذاکره کند و یا ایران اسلامی با تحریم های سنگینی مواجه شود.

وی با بیان اینکه آمریکا به دنبال این است که اگر قرار است امتیازی به ایران داده شود از طریق این کشور باشد، تصریح کرد: البته دوستان ما در 1+5 تلاش خواهند کرد که ما در همین مذاکره آینده به نتیجه برسیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: اگر 1+5 امضا کند تضمین بیشتری دارد تا آمریکا؛ چرا که آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است و با تغییر رئیس جمهوری سیاست های جدید اتخاذ خواهند کرد.

رضایی با تاکید بر اینکه ایرانیها آدم های هوشمند و اهل مذاکره ای هستند ولی نه با یک کشور متزلزل، تصریح کرد: ایران دیپلماسی و سیاست خارجی دارد و محوریت سیاست های ایران رهبر معظم انقلاب است چرا که در طول تاریخ با ایستادگی و همراهی ملت با رهبری به نتایج خوبی رسیده ایم.

وی تصریح کرد: البته از این ایستادگیها و مقاومت ها دیپلماتهای ما باید استفاده کنند و بهره برداری درست و ثمره درستی از این مقاومت ها بگیرند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ما امروز در برخی شاخصها تبدیل به الگو شده ایم، عنوان کرد: این در حالیست که هنوز در برخی زمینه ها مانند اشتغال، تولید، اقتصاد، کشاورزی و غیره الگو نشده ایم در حالیکه باید در این زمینه ها نیز به بهترین ها در دنیا تبدیل شویم و این امر را قرآن و خداوند از ما خواسته است.

رضایی همچنین با اشاره به برگزاری یادواره شهدای قریه صاحب الزمان لرستان اظهار داشت: معنی این یادواره این است که کسانی مانده اند و راه را ادامه خواهند داد تا ایران اسلامی به یک الگوی همه جانبه در دنیا تبدیل شود.