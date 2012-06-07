1+5 اراده ای از خود ندارند/ گفتگوها فرصت اثبات منطق ایران به دنیا

سردار محمد رضا نقدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران با 1+5 گفت: کشورهای 1+5 اراده ای از خودشان ندارند و بیشتر تحت تاثیر صهیونیست ها هستند.

وی در رابطه با افق و چشم انداز گفتگوها و مذاکرات در مسکو نیز بیان داشت: به هر حال گفتگوها این فرصت را به ما می دهد که به دنیا ثابت کنیم که طرفدار گفتگو، منطق و استدلال هستیم و کشور ایران خواهان تنش و درگیری نیست.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور همچنین در ادامه سخنان خود از مواضع کشورهای غربی در قبال سوریه و بحرین انتقاد کرد و یادآور شد: متاسفانه ما شاهد قتل عام مردم مظلوم در عراق، بحرین و سوریه توسط تروریست های تحت حمایت غرب و غرب گرا هستیم.

وی با بیان اینکه ترور و کشتار مردم بی گناه در بحرین، سوریه و عراق توسط تروریست ها از یک جنس است، گفت: تنها تفاوت موضوع این است که در عراق و سوریه حکومت در دست دولتهای مردمی بوده و تروریست ها از بیرون این جنایت ها را مرتکب می شوند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور یادآور شد: ایران اسلامی در این زمینه همواره یک موضع داشته و آن هم حمایت از مردم بی گناه بوده است.