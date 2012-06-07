دانشگاه آزاد اسلامی گناباد 11 هزار فارغ التحصیل دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاورفرهنگی معاون دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباداظهار داشت: بر اساس تعالیم اهل بیت (ع)، علم، ادب و حیا تنها مسائلی هستند که باید در آنها حرص و طمع داشته باشیم.حجت الاسلام محمد شاهرخ افزود: اگرعلم مسیر نورانیت، صداقت و اخلاق را طی نکند سر از جهالت و گمراهی در می آورد به طوری که بسیاری از بدبختی های بشر گذشته بر اثر جهالت آنها بوده است.شاهرخ اظهار داشت: برخلاف گذشته بسیاری از گرفتاری های امروز بشر مرهون علمی است که بدلیل دوری از دین، حریت، صداقت و فضائل انسانی آسیب زا شده است.دانشگاه آزاد اسلامی گناباد 11 هزار فارغ التحصیل داردمعاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گناباد گفت: در بیست و هفتمین سال تاسیس این دانشگاه، این واحد دانشگاهی 11 هزار فارغ التحصیل داشته است.جواد روحانی در مراسم جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد اظهار داشت: فارغ التحصیلان این دانشگاه در جای جای میهن اسلامی به خدمت مشغول هستند و این مایه مباهات و بالندگی این واحد دانشگاهی است.معاون دانشجویی دانشگاه تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی گناباد یکی از سالم ترین و بهترین فضاهای دانشجویی در کشور را دارد به طوریکه حوزه دانشجویی این دانشگاه رتبه سوم را در بین واحدهای منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی در سال 90 کسب کرد.

