مردم نباید در پیچ و خم اداری بانکها گرفتار شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی ناطقی ظهر پنج شنبه در نشست با مدیران شهرستان ساوجبلاغ با اشاره به گلایه های مردمی از عملکرد بانکها اظهار داشت: یکی از عمده شکایات مردم در این شهرستان ناکارآمدی و عدم همکاری بانکها در ارائه تسهیلات و خدمات به مراجعه کنندگان و گرفتار شدن مردم در پیچ و خم اداری است.

وی افزود: شرایط پرداخت تسهیلات و خدمات به مردم رضایتبخش نیست و از مواردی بوده که متقاضیان دریافت وارم همواره از آن شکایت دارند.

حجت الاسلام ناطقی ادامه داد: به گفته مردم نحوه ارائه خدمات در بانکها مطلوب نیست که این امر مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده و سرعت رسیدگی به درخواستها را کاهش داده است.

امام جمعه شهرستان ساوجبلاغ گفت: رسیدگی به درخواستهای مردمی باید در اولویت کارها قرار گیرد و موجب نارضایتی مردم از عملکرد خدمتگزارانشان نشود.

وی با بیان اینکه مردم نباید برای کمترین تسهیلات در پیچ و خم اداری بانکها گرفتار شوند، تصریح کرد: وظیفه مسئولان خدمت صادقانه به مردم است و چنانچه این امر بیشتر مورد توجه قرار گیرد، رضایت مردم از خدمتگزاران خود نیز افزایش می یابد.