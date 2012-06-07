وزارت دفاع در مورد زیردریایی های فروخته شده به اسرائیل دروغ گفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برلینر سایتونگ، وزارت دفاع آلمان به درخواست نمایندگان پارلمان این کشور (بوندستاگ) پاسخ دروغین داده است.

بر این اساس "کریستین اشمیت" وزیر مشاور در امور دفاعی دولت آلمان به درخواست کتبی "سوین داگدلن" نماینده حزب چپهای آلمان در پارلمان، امکان تجهیز هسته ای زیردریایی های آلمانی فروخته شده به اسرائیل را رد کرده است.

این در حالی است که گزارش رسانه های آلمانی حاکی است رژیم صهیونیستی در حال تجهیز این زیردریایی ها به موشکهایی با کلاهک هسته ای است.

به گفته داگدلن اقدام دولت آلمان بر خلاف سیاستهای این کشور مبنی بر منع گسترش سلاحهای هسته ای و کاملا غیرمسئولانه است.

گفتنی است آلمان تا کنون سه فروند از این زیردریایی‌ها را به رژیم اسرائیل تحویل داده و قرار است سه فروند دیگر را نیز تا سال 2017 تحویل دهد.