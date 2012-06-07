توجه به نقش ورزش مدارس برای مقابله با اعتیاد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی صبح پنجشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر اظهار داشت: برای پیشگیری از مواد مخدر، درمان و مقابله با آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی باید برنامه مدون داشته باشیم.

وی خواستار حمایت مسئولان برای احداث مرکز درمان اجباری معتادان شد و اضافه کرد: با توجه به پیش بینی‌‌ها باید برای جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر را تغییر می‌دادیم و مرکز استان نیز در این زمینه نیازمند توجه ویژه‌ای است.

فرماندار بوشهر به نقش آموزش و پرورش در مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و ادامه داد: غفلت از اموزش و پرورش در موضوع مبارزه با مواد مخدر یک چالش جدی خواهد بود که باید از فرصت اموزش و پرورش به خوبی استفاده کنیم.

وی به نقش ورزش مدارس برای پیشگیری از ورود نسل جوان به عرصه مواد مخدر اشاره کرد و افزود: احداث استخر در مدارس نقش مهمی در این ارتباط دارد که تنها یک استخر در دست اجرا داریم که 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

پورکبگانی با تاکید بر نقش دانشگاه‌ها و مراکز اموزش عالی در مبارزه با مواد مخدر اضافه کرد: انتظار داریم که با توجه به تامین زمین برای احداث مرکز درمان اجباری معتادان در بوشهر، ساخت این مرکز مهم با حمایت مسئولان تسریع شود.

وی خواستار توسعه ورزش‌های بومی و محلی در محلات شد و اذعان داشت: توسعه و ساخت زمین‌های چمن مصنوعی نیز در این زمینه موثر است که با ساخت شش چمن مصنوعی در سال جاری بخشی از برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر عملی می شود.