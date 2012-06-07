توجه به نقش ورزش مدارس برای مقابله با اعتیاد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی صبح پنجشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر اظهار داشت: برای پیشگیری از مواد مخدر، درمان و مقابله با آن به تفکیک دستگاههای اجرایی باید برنامه مدون داشته باشیم.
وی خواستار حمایت مسئولان برای احداث مرکز درمان اجباری معتادان شد و اضافه کرد: با توجه به پیش بینیها باید برای جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر را تغییر میدادیم و مرکز استان نیز در این زمینه نیازمند توجه ویژهای است.
فرماندار بوشهر به نقش آموزش و پرورش در مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و ادامه داد: غفلت از اموزش و پرورش در موضوع مبارزه با مواد مخدر یک چالش جدی خواهد بود که باید از فرصت اموزش و پرورش به خوبی استفاده کنیم.
وی به نقش ورزش مدارس برای پیشگیری از ورود نسل جوان به عرصه مواد مخدر اشاره کرد و افزود: احداث استخر در مدارس نقش مهمی در این ارتباط دارد که تنها یک استخر در دست اجرا داریم که 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
پورکبگانی با تاکید بر نقش دانشگاهها و مراکز اموزش عالی در مبارزه با مواد مخدر اضافه کرد: انتظار داریم که با توجه به تامین زمین برای احداث مرکز درمان اجباری معتادان در بوشهر، ساخت این مرکز مهم با حمایت مسئولان تسریع شود.
وی خواستار توسعه ورزشهای بومی و محلی در محلات شد و اذعان داشت: توسعه و ساخت زمینهای چمن مصنوعی نیز در این زمینه موثر است که با ساخت شش چمن مصنوعی در سال جاری بخشی از برنامههای مبارزه با مواد مخدر عملی می شود.
نظر شما