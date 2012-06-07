کره جنوبی مقابل چین به برتری دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، روز ششم مسابقات والیبال انتخابی المپیک در توکیو ژاپن امروز پنجشنبه با برگزاری یک دیدار دیگر پیگیری شد که طی آن تیم کره جنوبی در مصاف با چین به برتری دست یافت. نتیجه کامل این دیدار به شرح زیر است:
* کره جنوبی 3 - چین 2
(25 بر 21)، (22 بر 25)، (25 بر 20)، (14 بر 25)، (15 بر 13)
شاگردان پارک کی وون در حالی به این برتری دست یافتند که روز گذشته با غلبه بر ونزوئلا نخستین پیروزی خود در رقابتهای انتخابی المپیک را جشن گرفته بودند. چینیها هم در حالی متحمل شکست شدند که روز گذشته موفق شده بودند ژاپن را از پیش رو بردارند.
البته بازیکنان چین با وجود متحمل شدن این شکست در رده چهارم جدول ردهبندی باقی ماندند اما کرهایها با مجموع هفت امتیاز و با توجه به اینکه هنوز دیدار ژاپن مقابل استرالیا برگزار نشده است، به رده پنجم صعود کرد.
کره جنوبی ششمین دیدار خود در رقابتهای والیبال انتخابی المپیک را برابر استرالیا برگزار میکند و چین هم به مصاف ونزوئلا میرود.
مسابقات والیبال انتخابی المپیک امروز پنجشنبه با برگزاری یک دیدار به پایان میرسد که طی آن تیم ژاپن میزبان به مصاف استرالیا میرود.
