فعالیت 102 هزار وزرشکار سازمان یافته در آذربایجان غربی/ افزایش سرانه ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملا احمدی ظهر پنجشنبه در آیین اختتامیه هشتمین دوره مسابقات کشتی قهرمانی مراکز صدا و سیمای استانها به میزبانی ارومیه با اشاره به افزایش تعداد ورزشکاران سازمان یافته استان به بیش از 102 هزار نفر، حضور بیش از 250 ورزشکار در عضویت تیمهای ملی، کسب 6 مدال در بازیهای آسیایی گوانگجو و کسب 8 سهمیه المپیک و پارالمپیک 2012 لندن توسط ورزشکاران را از افتخارات کسب شده طی یک و نیم سال اخیر عنوان کرد.

وی ورزش را مهمترین عامل پویندگی و نشاط جامعه بعنوان یک رویکرد فرهنگی دانست و اظهار داشت: جامعه ای می تواند مسیر تکامل و موفقیت ها را به خوبی طی کند که از نشاط و شادابی جمعی برخوردار بوده و این مهم با ورزش و فعالیتهای جمعی و اجتماعی به دست می آید.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی ضمن تقدیر از مدیران و دست اندرکاران صدا و سیما در توسعه برنامه ها و فعالیت های ورزشی و اطلاع رسانی به موقع در خصوص تاثیرات روحی و جسمی ورزش به افراد مختلف جامعه، ابراز امیدواری کرد: میزبانیهای شایسته آذربایجان غربی در مسابقات مختلف ملی، بین المللی و آسیایی در حوزه ورزش همچنان تداوم یافته و به تبع آن ظرفیتها و غنای فرهنگی استان و ایران به اقصی نقاط جهان معرفی شود.

ملااحمدی با اشاره به میزبانی چند رویداد مهم و معتبر ورزشی از جمله مسابقات فوتسال غرب آسیا، تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان و مسابقات والیبال دانشجویان دانشگاه های پیام نور کشور را از جمله برنامه های انجام شده در سال جاری عنوان کرد.

وی با اشاره به برگزاری المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر دانشگاههای سراسری کشور طی تیرماه امسال، شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا در مهرماه و مسابقات بین المللی دوومیدانی جام فجر در اواخر سال جاری از دیگر برنامه های ورزشی استان در سال جاری برشمرد.

وی نقش حمایتی مسئولان آذربایجان غربی را در سیر صعودی ورزش استان بسیار موثر دانست و گفت: امسال به همت همکاران تلاشگر حوزه های مختلف اداره کل ورزش و جوانان استان رشد مطلوبی در شاخص های ورزشی داشته که افزایش سرانه ورزشی از 23 سانتی متر مربع به 58 سانتی متر در مدت 5 سال اخیر نمونه بارز این مدعا است.

تیم آذربایجان شرقی بر سکوی قهرمانی ایستاد

تیم آذربایجان شرقی قهرمان هشتمین دوره مسابقات کشتی قهرمانی مراکز صدا و سیما کشور را در ارومیه کسب کرد، در این دوره از مسابقات 45 کشتی گیر از مراکز صدا و سیما استان های آذربایجان غربی، همدان، یزد، مازندران، تهران و آذربایجان شرقی در سالن تازه تاسیس سه هزار نفری شهیدان آهن دوست ارومیه به مصاف هم رفتند.

در این مسابقات شرکت کنندگان در هفت وزن مسابقه دادند که در بخش انفرادی اسامی نفرات نخست هر وزن به ترتیب ذیل عنوان شد:

وزن 55 کیلوگرم امیر علمی از آذربایجان شرقی

وزن 60 کیلوگرم عیسی جعفری از آذربایجان شرقی

وزن 66 کیلوگرم محمدرضا نیک مندان از آذربایجان شرقی

وزن 74 کیلوگرم محمد عمرانی از تهران

وزن 84 کیلوگرم حسن حیدری از آذربایجان غربی

وزن 96 کیلوگرم رسول بنایی از تهران

وزن 120 کیلوگرم ساسان شاه محمدی

در بخش تیمی نیز آذربایجان شرقی با کسب سه نشان طلا و سه برنز در مقام نخست جای گرفت و تیم تهران با سه طلاو دو برنز دوم شد و آذربایجان غربی نیز با بدست آوردن یک طلا، سه نقره و یک برنز بر سکوی سوم جای گرفت و در این مسابقات کاپ اخلاق به تیم آذربایجان غربی رسید .