دیدار از خانواده شهدا وظیفه همه مسئولان است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حافظی به منظور تجلیل از خانواده معظم شهدا، عصر چهارشنبه در منزل حجت الاسلام حسینعلی وکیلی ناطق حضور یافت و یاد شهیدان احمد، محمود و هادی وکیلی ناطق را گرامی داشت.وی در این دیدار با بیان اینکه سرکشی و دیدار از خانواده شهدا وظیفه همه مسئولان بویژه نهادهای انقلابی و مذهبی است، اظهار داشت: خانواده شهدا چشم و چراغ این ملت به حساب می‌آیند و نقش ارزنده‌ای در حفظ ارزش‌های اسلام و انقلاب دارند و قطعا الگو و نمونه برای دیگر خانواده‌ها هستند.حفظ یاد و خاطره شهدا بدون دیدار و سرکشی از خانواده آنان محقق نمی‌شودجانشین فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) اظهار داشت: حفظ یاد و خاطره شهدا بدون دیدار و سرکشی از خانواده آنان محقق نمی شود، زیرا که شهدا در همین خانواده ها رشد و نمو داشته اند و قطعا پدر و مادرشان در تعیین مسیر حرکت آنان اثرگذار بوده اند.وی افزود: بعضی ها در دوران پس از جنگ در راستای از بین بردن نام و یاد شهدا بودند، که این افتخار برای لشکر همیشه پیروز علی بن ابی طالب(ع) به عنوان برگزار کننده نخستین یادواره شهدا در ایران اسلامی در تاریخ انقلاب باقی ماند و الگو و نمونه ای شد برای دیگر استان ها که برای حفظ یاد و خاطره شهدا تلاش کنند.حافظی همچنین به برگزاری یادواره سرداران و شش هزار شهید استان قم اشاره کرد و گفت: آنچه که این روزها از سوی سپاه علی بن ابی طالب(ع) درخصوص سرکشی و دیدار از خانواده های شهدا در حال انجام است، در راستای اجرای طرح مهر ولایت و همچنین از برنامه های جانبی یادواره سرداران و شش هزار شهیدان استان قم می باشد.وی بهره مندی از سخنان پدران و مادران شهید، ثبت خاطرات آنان و همچنین بررسی مشکلات و مسائل آنان از جمله اهداف این سرکشی و دیدارها عنوان کرد.عالمان دین با قلم خود فرهنگ شهادت طلبی را نهادینه می‌کنندجانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه علی بن ابی طالب(ع) نیز در این دیدار با بیان اینکه تقدیم کردن سه شهید برای انقلاب و اسلام از یک خانواده دارای ارزش و جایگاه بسیار رفیع در نزد خداوند است، اظهار داشت: آنچه که مسلم است، این شهدا تربیت یافته در نزد خانواده ای هستند که پیرو واقعی حضرت اباعبدالله الحسین می باشند بگونه ای که در دفاع از اسلام و انقلاب هیچ کوتاهی نکرده و هرچه داشته اند، در این مسیر فدا کرده اند.حجت الاسلام احمد ولی زاده خطاب به پدر شهیدان احمد، محمود و هادی وکیلی ناطق اظهار داشت: شما که هم در کسوت روحانیت مشغول تبلیغ دین خدا هستید و هم سر در دامان شهیدان دارید، قطعا می توانید فرهنگ شهید و شهادت را بهتر به جامعه منتقل نمایید.وی با بیان اینکه «مداد العلما افضل من دماء الشهدا» اظهار داشت: این عالمان دین هستند که با قلم خود فرهنگ شهادت طلبی را نهادینه می‌کنند و روح آزادی خواهی و عزت مندی را در مردم و جوانان تقویت می‌نمایند و روشن است که نهادینه کردن فرهنگ شهادت طلبی اساس و پایه این حرکت است، از این جهت مداد علماء بردماء شهداء برتری دارد.وی ادامه داد: همان طورى که خون شهید ابزارى است براى اعتلاى کلمه حق و توحید و هدایت مردم، قلم و بیانی که در راه این مسئولیت به کار افتد و چنین نقشى را ایفا کند، ارزشمند است. ما در قبال حفظ اهدافی که شهدا برای آن جان دادند، مسئول هستیمپدر سه شهید در این دیدار ضمن عرض خیرمقدم به جانشین فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) و همراهان وی اظهار داشت: شما پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان فرزندان امام خمینی(ره) و یاوران مقام معظم رهبری هستید که بحق با حضور و فعالیت خود پس از هشت سال دفاع مقدس توانسته اید در راه اعتلای انقلاب و نظام نقش ارزشمندی را ایفا کنید.حجت الاسلام حسینعلی وکیلی ناطق افزود: شهدای ما برای دفاع از اسلام و قرآن و کشور و در راستای تبعیت از ولایت فقیه و نائب امام زمانشان پا در جبهه های جنگ گذاشتند و در اوج شور و نشاط جوانی جانشان را تقدیم انقلاب کرده اند و قطعا ما نیز در قبال حفظ اهدافی که این شهدا برای آن جان دادند، مسئول هستیم.وی با بیان اینکه حضرت امام خمینی(ره) خود را نوکر می دانست و این را بارها در پاسخ به این سوال که چرا ملت اینقدر شما را دوست دارند، اظهار کرده بود، گفت: این جمله حضرت امام خمینی(ره) که در پاسخ به سوال یک خبرنگار آلمانی در قم در اوایل حضورشان بیان داشتند که ما نوکر مردم هستیم و مردم هم نوکرشان را دوست دارد، باید مورد توجه همه مسئولان باشد.وی با این تعبیر که حرکت امام خمینی(ره) همچون قرار دادن اهرمی بر زیر کره زمین و تکان خوردن کل زمین بود، اظهار داشت: این جنبش هایی که در کشورهای منطقه شاهدش هستیم در راستای همان تکان خوردن زمین به واسطه انقلاب اسلامی است و این الله اکبرهایی که در این کشورها فریاد زده می شود، همان الله اکبرهای سال 1357 است که بر زبان جوانان این سرزمین بود.وی با بیان اینکه برای من جای تعجب است که چگونه هنوز عده ای با دید دنیوی به این انقلاب نگاه می کنند و اعتقادی نسبت به پشتیبانی خداوند از حرکت مردم در مقابله با طاغوت و استکبار ندارند، اظهار داشت: خدواند متعال به این مردم نعمت‌های بی‌شماری عنایت کرده که یکی از آن وجود شخصیتی همچون مقام معظم رهبری است که بحق جانشین شایسته حضرت امام خمینی(ره) هستند، اما عده ای از درک این نعمت عاجز هستند.وی با ذکر خاطراتی از سه فرزند شهیدش، فضای این دیدار و سرکشی را بسیار دگرگون کرد و اشک بر دیدگان حضار جاری نمود.گفتنی است، احمد در سن 19سالگی در سال 59، محمود در سن 18سالگی در سال 61 و هادی وکیلی ناطق در سن 17 سالگی در سال 65 به درجه رفیع شهادت نائل شده اند.

