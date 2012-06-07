افزایش کیفیت محصولات داخلی، رونق تولید داخلی را در پی خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صدری ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر مردم به ضرورت و اهمیت خرید محصولات تولید شده داخلی پی برده اند و نیاز است واحدهای تولیدی نیز به لزوم افزایش کیفیت محصولات تولیدی خود توجه ویژه داشته باشند.

وی ادامه داد: توجه به امر کیفیت زمینه عرضه محصولات در بازار داخلی را فراهم کرده و مانع از خروج سرمایه با خرید کالاهای خارجی می شود.

صدری با اشاره به اقدامات صورت گرفته در 2 ماهه سال در جهت تحقق عنوان سال و حمایت از تولید داخلی افزود: تاکنون 4 جلسه ستاد تسهیل با هدف رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان تشکیل شده است.

صدری، به وجود زیر ساختهای لازم در راستای سرمایه گذاری در استان اشاره کرد و افزود: هم اکنون در استان جذب سرمایه گذاری با شتاب بیشتری صورت می گیرد و کلیه زیر ساختهای لازم نیز در جهت سرمایه گزاری ها در شهرک های صنعتی فراهم است.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان، عمده مشکل واحدهای تولیدی را کمبود نقدینگی دانست و افزود: امیدواریم با تزریق اعتبارات و تعامل بانک های عامل این مشکل هر چه زودتر مرتفع a,n.

صدری، با اشاره به تاثیر مثبت صادرات بر تولید داخلی افزود: توسعه صادرات تاثیر مستقیم و مثبتی بر روند تولید واحدهای صنعتی دارد که در این راستا در تلاشیم با تزریق نقدینگی به واحدهای صادرات گرا شاهد توسعه هر چه بیشتر صادرات استان کردیم.