مدیرکل جدید کتابخانه های عمومی گیلان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم " اسماعیل جانعلی پور " به عنوان مدیر کل جدید معرفی و از زحمات " محمد احمدی پور " مدیرکل اسبق این اداره کل تقدیر و تجلیل شد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل به نمایندگی از کتابداران و مدیران کتابخانه های عمومی سراسر استان در این مراسم گفت: به راستی کار کردن با محمد احمدی پور برای همکاران پر از خاطرات فراز و فرود آموختنی و شیرین بود.

عطاالله عطایی پیرکوهی افزود: جدیت ایشان در انجام وظایف توام با سعه صدر و دلسوزی فضای پر از اعتماد، وظیفه شناسی و صمیمت را موجب شده بود.

وی اظهارداشت: اسماعیل جانعلی پور که اکنون بار سنگین این جامعه نوپای فرهنگی اما جوان و با انگیزه را پذیرفته اند امید است با مدیریت و درایت ایشان شاهد غنای فرهنگی پیش از پیش در سنگر کتابخانه های عمومی استان باشیم.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل ادامه داد: به یقین ایشان مدافع راستین پیشرفت بستر فرهنگی کتابخانه ها و حقوق همکاران کتابدارشان در استان خواهند بود.

اسماعیل جانعلی پور پیش از این مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گیلان بود.