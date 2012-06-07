تشکیل 300 کلاس مروجین سلامت برای فرهنگیان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضائی صبح پنجشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر اظهار داشت: آموزش و پرورش و نیروی انتظامی تعامل خوب و مناسبی در مبارزه با مواد مخدر دارند که تفاهمنامهای نیز به همین منظور بین این دو نهاد برای مبارزه با مواد مخدر امضا شده است.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاههای متعدد با موضوع مواد مخدر در سطح مدارس اضافه کرد: برای آشنایی دانشآموزان با مواد مخدر و پیشگیری از ورود این نسل به این بلای خانمانسوز کارهای خوبی در مدارس انجام شده است و به نتایج مطلوبی نیز دست یافتهایم.
مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر از تشکیل 300 کلاس مروجین سلامت در آموزش و پرورش خبر داد و بیان داشت: حضور روحانیون و کارشناسان دینی در مدارس به منظور آشنایی دانش آموزان با آسیبهای اجتماعی و ارزشهای دینی از دیگر برنامههایی بوده که در این امر نقش مهمی داشته است.
وی به نقش مهم و ظرفیت بالای آموزش و پرورش برای رسیدن به این مهم اشاره کرد و افزود: تقویت باورهای دینی و آشنایی بیشتر نسل نوجوان و جوان با ارزشهای دینی و مذهبی نقش مهمی در مقابله و مبارزه با مواد مخدر خواهد داشت.
رضائی تبدیل فعالیت چمنهای مصنوعی به تجارتخانه را یکی از آسیبهای جدی در این زمینه دانست و گفت: آموزش و پرورش آماده است تا با حداقل امکانات و کمترین هزینه مدیریت این فضاهای ورزشی را بر عهده گرفته و از ان نگهداری کند.
وی به ساخت استخر در مدارس شهرستان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: ساخت این استخرها تاکنون بین 40 تا 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
