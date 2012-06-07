کنگره حضرت زینب(س) در قم آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین کنگره ملی حضرت زینب(س) به مدت دو روز و با حضور شخصیت‌های برجسته حوزوی و مراجع عظام تقلید قبل از ظهر پنج شنبه در مدرسه عالی امام خمینی(ره) قم شروع به کار کرد.



این کنگره امروز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر و فردا نیز در نوبت صبح برگزار می‌شود.



آیت الله نوری همدانی، سردار مهدوی‌نژاد فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع)، حجت الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حجت الاسلام درویشی و علیزاده از سخنرانان بخش صبح امروز این کنگره بودند.



خانم علاسوند از استادان حوزه و دانشگاه، حیدری دبیر کنگره از سخنرانان نوبت عصر امروز پنج شنبه و آیت الله حائری شیرازی، حجت الاسلام اکبری نماینده ولی فقیه در سپاه علی بن ابیطالب(ع) از سخنرانان روز دوم هستند.

