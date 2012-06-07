به گزارش خبرگزاری مهر علی اکبر شعبانی فرد در ظهر روز پنج شنبه در جلسه کارگروه توسعه و صادرات استان افزود: رشد این سرمایه گذاری ها و احداث کارخانجات الیاف مصنوعی می تواند تقاضای بازارهای سوریه و عربستان را که بازار الیاف مصنوعی است را کاهش دهد.

وی از افزایش 27درصدی صادرات غیرنفتی در دوماهه اخیر سال جاری خبر داد واظهارداشت: طی دوماهه سال جاری 135میلیون دلار محصولات غیرنفتی به کشورهای هدف صادر شده است.

استاندار مرکزی با تاکید بر قابیلتهای بالقوه استان اظهارداشت: این باید پیشتاز نهضت صادرات محوری در کشور باشد و با توجه به شاخص های صنعتی موجود باید توانمندی های صادراتی خود را به منصه ظهور برساند.

راه اندازی فرودگاه و پروازهای خارجی به روند صادرات کمک می کند



شعبانی فرد در بخش دیگری از سخنان خود از راه انداری فرودگاه اراک خبر داد و تصریح کرد: در حال آماده سازی برای فرود بویینگ 747 و ایرباس 380 در باند فرودگاه هستیم و با آماده سازی فرودگاه به زودی پروازهای حج نیز در فرودگاه بین المللی اراک انجام می شود.

وی ادامه داد: راه اندازی فرودگاه و پروازهای خارجی به روند رشد صادرات در استان کمک می کند و یگ گام صادرات را به جلو می اندازد.

این مقام مسئول ادامه داد: در سال 89 رتبه استان از لحاظ صادرات 19 بوده است که در سال 90 این رتبه ارتقاء و به 10 رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: هدفگذاری صادارت امسال کشور 75 میلیارد دلار است که این پیش بینی ، در راستای شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تحقق خواهد یافت.

استاندار استان مرکزی یادآور شد: در بخش علمی و پژوهشی به جایگاه تعیین شده در سند چشم انداز افق 1404 رسیده ایم و صادرات کشور نیز باید هر چه سریعتر به افق های این سند دست یابد.

شعبانی فرد خاطر نشان کرد: با حمایت های دولت نهم و دهم بستر های لازم سرمایه گذاری در بخش تولید کشور و این استان فراهم شده و باید هم اکنون شرایط صادرات را فراهم کنیم.

گفتنی است در این جلسه به ساماندهی شهرکهای صنعتی، نمایشگاه گل و گیاه، شناسایی بازارهای هدف، میزهای مذاکره، احداث ساختمان گمرگ و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تاکید شد.