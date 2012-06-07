۱۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۲۲

استاندار مرکزی:

شهرستان دلیجان قطب الیاف مصنوعی کشور می‌شود

اراک – خبرگزاری مهر: استاندار مرکزی گفت: با توجه به حجم سرمایه گذاری های انجام شده در دلیجان به زودی این شهرستان قطب الیاف مصنوعی کشور می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر علی اکبر شعبانی فرد در ظهر روز پنج شنبه در جلسه کارگروه توسعه و صادرات استان افزود: رشد این سرمایه گذاری ها و احداث کارخانجات الیاف مصنوعی می تواند تقاضای بازارهای سوریه و عربستان را که بازار الیاف مصنوعی است را کاهش دهد.

وی از افزایش 27درصدی صادرات غیرنفتی در دوماهه اخیر سال جاری خبر داد واظهارداشت: طی دوماهه سال جاری 135میلیون دلار محصولات غیرنفتی به کشورهای هدف صادر شده است.

استاندار مرکزی با تاکید بر قابیلتهای بالقوه استان اظهارداشت: این باید پیشتاز نهضت صادرات محوری در کشور باشد و با توجه به شاخص های صنعتی موجود باید توانمندی های صادراتی خود را به منصه ظهور برساند.

راه اندازی فرودگاه و پروازهای خارجی به روند صادرات کمک می کند

شعبانی فرد در بخش دیگری از سخنان خود از راه انداری فرودگاه اراک خبر داد و تصریح کرد: در حال آماده سازی برای فرود بویینگ 747 و ایرباس 380 در باند فرودگاه هستیم و با آماده سازی فرودگاه به زودی پروازهای حج نیز در فرودگاه بین المللی اراک انجام می شود.

وی ادامه داد: راه اندازی فرودگاه و پروازهای خارجی به روند رشد صادرات در استان کمک می کند و یگ گام صادرات را به جلو می اندازد.

این مقام مسئول ادامه داد: در سال 89 رتبه استان از لحاظ صادرات 19 بوده است که در سال 90 این رتبه ارتقاء و به 10 رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: هدفگذاری صادارت امسال کشور 75 میلیارد دلار است که این پیش بینی ، در راستای شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تحقق خواهد یافت.

استاندار استان مرکزی یادآور شد: در بخش علمی و پژوهشی به جایگاه تعیین شده در سند چشم انداز افق 1404 رسیده ایم و صادرات کشور نیز باید هر چه سریعتر به افق های این سند دست یابد.

شعبانی فرد خاطر نشان کرد: با حمایت های دولت نهم و دهم بستر های لازم سرمایه گذاری در بخش تولید کشور و این استان فراهم شده و باید هم اکنون شرایط صادرات را فراهم کنیم.

گفتنی است در این جلسه به ساماندهی شهرکهای صنعتی، نمایشگاه گل و گیاه، شناسایی بازارهای هدف، میزهای مذاکره، احداث ساختمان گمرگ و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تاکید شد.

