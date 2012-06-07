به گزارش خبرنگار مهر، محسن اردکانی بعد از ظهر پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل قطار شهری شیراز گفت: مشکلی که به جان پروژه های عمرانی این استان می افتد سیاسی کردن آنان است که باید از این کار جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه تغییر مدیر عامل قطار شهری شیراز حرکتی سیاسی نیست یادآور شد: هفت سال از مدت 9 سال خدمت مدیر عامل قطار شهری شیراز در زمان دولت اصولگرا بود و اگر قرار بود او را به دلایل سیاسی تغییر دهیم در همان ابتدای تغییر دولت این کار را انجام داده بودیم.

تغییر مدیریت در فارس سیاسی نیست

معاون عمرانی استانداری فارس تصریح کرد: تغییر مدیریت در استان فارس با رویکرد سیاسی انجام نمی شود هر چند که برخی از افراد در تلاش هستند تمامی فعالیت ها و تغییرات مدیریت در استان را سیاسی جلوه دهند.

اردکانی با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر نیز باید از پروژه ها انتقاد عمرانی داشته باشند افزود: شوراییان باید وضعیت پروژه های شهر شیراز را بررسی کنند و سپس از وضعیت این پروژه انتقاد عمرانی و سازنده داشته باشند زیرا در استان فارس اصل به فرد نیست بلکه اصل به نوع کار و فعالیت است.

وی ادامه داد: استان فارس بیش از هر چیز دیگر به وحدت و همدلی نیازمند است و کسانیکه پروژه های عمرانی را به حاشیه می برند باید در نوع رفتار خود تجدید نظر کنند.

معاون عمرانی استانداری فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فاز اول پروژه قطار شهری شیراز تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید، گفت: اعتبار در نظر گرفته شده برای این پروژه در سال جاری 180 میلیارد تومان است که در این راستا باید همگان با همکاری یکدیگر نسبت به محقق شدن این اعتبار تلاش کنند.

اردکانی تصریح کرد: از اعتبار پیش بینی شده، دولت پرداخت 80 میلیارد تومان را متعهد و 100 میلیارد تومان دیگر نیز باید از طریق فروش اوراق مشارکت دریافت شود که مجوز فروش اوراق مشارکت نیز برای شهرداری شیراز گرفته شده است.

در این مراسم "فرج الله رجبی" پس از 9 سال مدیریت قطار شهری شیراز تودیع و "اسد الله حاجی زمانی" به عنوان مدیر عامل قطار شهری شیراز معارفه شد.