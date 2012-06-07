عضو فعال کتابخانه ای در یزد رتبه نخست کنکور کارشناسی ارشد را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول کتابخانه وحدت با اشاره به موفقیت این عضو کتابخانه خود اظهار داشت: "حکیمه نصیری" عضو فعال کتابخانه وحدت یزد از ابتدای اردیبهشت ماه سال گذشته به عضویت کتابخانه درآمد و موفق شد در کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی سال جاری، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص دهد.زهرا طباطبایی افزود: کتابخانه دکتر وحدت (شهید ساداتی) یزد در اردیبهشت ماه سال 89 به صورت رسمی آغاز به کار کرد و هم ‌اکنون بیش از 500 نفر عضو فعال و هفت هزار و 371 نسخه کتاب دارد.طباطبایی عنوان کرد: بیشتر اعضای این کتابخانه جوانان دانشجو و دانش ‌آموز هستند و استقبال خوبی از این کتابخانه شده است.وی همچنین با اشاره به موفقیت چشمگیر این عضو کتابخانه، خواستار اختصاص فضایی مناسب برای سالن مطالعه خواهران کتابخانه عمومی وحدت شد.مشکلات کتابخانه ‌های عمومی در جلسه شورای فرهنگ عمومی نیر بررسی می ‌شوددر نخستین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی بخش نیر در سال جاری، مقرر شد مشکلات کتابخانه‌های عمومی این بخش در جلسه آینده شورای فرهنگ عمومی مورد بررسی قرار گیرد.هادی قاسمی، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان تفت، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع مسئولان فرهنگ‌ دوست این بخش اظهار داشت: جلسات انجمن برکات خوبی برای کتابخانه ‌ها داشته است که بهبود کیفی وضعیت و افزایش عضویت کتابخانه ارشاد، این موضوع را تأیید می ‌کند.وی همچنین خواستار جدیت اعضای انجمن و مسئولان بخش نیر برای تأسیس "انجمن خیرین کتابخانه ‌ساز" شد و تأکید کرد: با ایجاد این انجمن، می ‌توان از ظرفیت خیّران برای پیشبرد اهداف کتابخانه‌ها استفاده کرد.در این جلسه مصوب شد سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش نیر به موضوع کتابخوانی و بررسی مشکلات کتابخانه ‌های این بخش اختصاص یابد.

