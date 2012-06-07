تشخیص جنسیت جنین از هفته هفتم در مرکز درمان ناباروری آذربایجان

به گزارش خبر نگار مهر، الهام غدیر خمی ظهر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: با پیشرفت در عرصه فن آوری و تکنولوژی و تجهیز این مرکز به آزمایشگاه تخصصی ژنتیک ، تشخیص جنسیت جنین از طریق آزمایش خون مادر، در هفته هفتم دوران بارداری میسر شد.
غدیر خمی افزود: روش هایی مانند آمینوسنتز و cvs به صورت تهاجمی بوده و احتمال سقط جنین در این روش ها بسیار بالاست و استفاده از این روش ها را تنها برای مادرانی که خطر ابتلا جنین آنها به انواع نقایص ژنتیکی بالاست توصیه می شود.
وی گفت: مقدار کمی از DNA جنین به خون مادر وارد می شود و از همین طریق می توان با روش PCR و ردیابی کروموزوم Yجنسیت جنین را می توان پیش بینی کرد.
غدیر خمی یادآور شد: با به دست آوردن نتیجه آزمایش به دو صورت مثبت و منفی که مثبت به معنی یافت کروموزوم Y در نمونه خون مادرو نشانگر پسر بودن جنسیت جنین است و عدم وجود کروموزوم Y به معنی دختر بودن جنین یا جنین هاست.
مدیر مرکز درمان ناباروری آذربایجان با اشاره به ارزان قیمت وکم خطر بودن این روش اظهار داشت: تشخیص سریع و زود هنگام نارسایی جنین در والدینی که سابقه بیماری ژنتیکی دارند به خانواده ها این امکان را می دهد تا برای سقط درمانی در هفته های اول بارداری اقدام نمایند.
