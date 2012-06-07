مدیر عامل جدید قطار شهری شیراز معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنج شنبه طی مراسمی "فرج الله رجبی" پس از 9 سال مدیریت در قطار شهری شیراز تودیع و "اسد الله حاجی زمانی" به عنوان مدیر عامل قطار شهری شیراز معرفی شد.

مدیر عامل سابق قطار شهری شیراز در این مراسم، گفت: جای تعجب است که بیش از یک ماه وضعیت مدیریت این پروژه نا مشخص بود در حالیکه باید از همان اول فرد توانایی مثل "حاجی زمانی" را برای این سمت معرفی می کردند.

فرج الله رجبی تاکید کرد: به طور یقین تودیع من یا دفع مشکل و یا رفع مشکل است.

در ادامه این مراسم عضو شورای شهر شیراز نیز تاکید کرد: از تغییر مدیریت در قطار شهری شیراز راضی نیستم اما با توجه به سوابق اجرایی زیادی که مدیریت جدید قطار شهری دارد روزهای خوبی را برای این پروژه بزرگ پیش بینی می کنم.

محسن معین تاکید کرد: طی سال های گذشته برای این پروژه زحمات فراوانی کشیده شده که امروز باید همگی مسئولین با اتحاد نسبت به اتمام این پروژه تلاش کنند.