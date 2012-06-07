قطعیت انحلال فوتسال میلاد تنکابن در پایان فصل

مهرداد لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از دوندگی های فراوان موفق به گرفتن زمین برای انجام تمرین تیم شدیم که با این امکانات اندک و بی توجهی مسئولان، قادر به ادامه تیمداری نیستیم.وی بیان داشت: متاسفانه برای نماینده تنکابن در لیگ برتر کشتی کشور که هیج کشتی گیر تنکابنی در آن حضور ندارد بیش از هشت میلیارد ریال هزینه شد اما به تیم فوتسال میلاد تنکابن که از بازیکنان بومی استفاده می شود، توجهی نمی شود.سرپرست تیم فوتسال میلاد تنکابن افزود: مشکلات فراوان تیم، ادامه کار را برای مسئولان تیم غیرممکن کرده است و با توجه به شرایط فعلی ، فروش تیم به خریداران را در دستور کار خود قرار داده ایم و در صورتی که نتوانیم این تیم را به فروش برسانیم، به رغم حضوری 10 ساله در فوتسال و سابقه حضور در لیگ برتر، با انحلال رسمی برای همیشه از تیمداری خداحافظی می کنیم.لطفی ادامه داد: متاسفانه همانند مسئولان، مردم تنکابن علاقه ای به دنبال کردن بازیهای این تیم ندارند و بازی های خانگی تیم ، با کمترین تعداد تماشاگران برگزار می شود.وی به برگزاری دیدار عصر فردا مقابل نماینده قزوین اشاره کرد و گفت: برای انجام این دیدار آماده ایم و با توجه به تمرینات مناسبی که برگزار کرده ایم ، پیروزی در این مسابقه را کسب خواهیم کرد.

