طرح تضمین کیفیت و سلامت فرآورده های خام دامی در یزد آغاز شد

علی اکبر حدادزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این طرح اداره کل دامپزشکی استان یزد ضمن برنامه ریزی و نظارت برای تولید غذای سالم، پایش فرآورده های خام دامی در مراکز تولید از جمله بسته بندی ها، کشتارگاه ها و مراکز نگهداری و عرضه را نیز به انجام خواهد رساند.

وی عنوان کرد: در این طرح به منظور پایش باقی مانده های دارویی، سموم و فلزات سنگین در فرآورده های خام دامی، نمونه های لازم اخذ و آزمایشات مربوطه صورت خواهد گرفت.

حدادزاده بیان داشت: این اطمینان خاطر را به مردم می دهیم که فرآورده خام دامی مورد تأیید دامپزشکی از سلامت لازم برخوردار هستند.