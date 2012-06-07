50 هکتار از جنگل های ثلاث باباجانی در آتش سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، رستگار یوسفی فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی به خبرنگار مهر گفت: این آتش سوزی در محلی رخ داده است که پوشش جنگلی متراکمی نداشته و به همین دلیل خسارت وارده زیاد نیست.

در همین رابطه رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ثلاث باباجانی در گفت و گو با خبرنگار مهر از سوختن سطحی 50 هکتار از جنگل های شهرستان ثلاث باباجانی خبر داد.

جزا کریمی افزود: این آتش سوزی از صبح روز سه شنبه شروع شد که بلا فاصله نیروهای این اداره خود را به محل آتش سوزی رساندند و موفق شدند طی عملیاتی که تا نیمه شب ادامه داشت آتش را مهار کنند.

وی ادامه داد: متأسفانه به دلیل وزش شدید باد در روز بعد آتش سوزی دوباره شروع شد که اطفاء دوباره آتش تا ساعت 5 عصر روز چهارشنبه به طول انجامید.

کریمی تأکید کرد: آتش مهار شده ولی نیروهای ما در حالت آماده باش هستند تا در صورت تکرار آتش سوزی به منطقه اعزام شوند.

وی وسعت جنگل ها و مراتع شهرستان ثلاث باباجانی را 191 هزار هکتار با پراکندگی وسیع و صعب العبور، عنوان کرد.

مسعود حسینی رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ثلاث بابا جانی نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: بعد از گزارش اداره منابع طبیعی از آتش سوزی مراتع شهرستان، بلا فاصله تیم اطفاء حریق این جمعیت به منطقه مورد نظر اعزام شد و همراه سایر ادارات و ارگان های مربوطه اقدام به اطفاء حریق کردیم.

حسینی همچنین از ادارات و ارگان های دیگر شهرستان ثلاث باباجانی از جمله فرمانداری و بخشداری مرکزی، جهاد کشاورزی، راه و ترابری، شهرداری، آتش نشانی، بسیج و نیروی انتظامی، که به اطفاء آتش کمک کردند، تشکر کرد.