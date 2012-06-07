۱۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۶

اختصاصی مهر/

50 هکتار از جنگل های ثلاث باباجانی در آتش سوخت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: 50 هکتار از جنگل های ثلاث باباجانی دچار حریق شد که طی دو بار عملیات اطفاء حریق، آتش کنترل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رستگار یوسفی فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی به خبرنگار مهر گفت: این آتش سوزی در محلی رخ داده است که پوشش جنگلی متراکمی نداشته و به همین دلیل خسارت وارده زیاد نیست.

در همین رابطه رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ثلاث باباجانی در گفت و گو با خبرنگار مهر از سوختن سطحی 50 هکتار از جنگل های شهرستان ثلاث باباجانی خبر داد.

جزا کریمی افزود: این آتش سوزی از صبح روز سه شنبه شروع شد که بلا فاصله نیروهای این اداره خود را به محل آتش سوزی رساندند و موفق شدند طی عملیاتی که تا نیمه شب ادامه داشت آتش را مهار کنند.

وی ادامه داد: متأسفانه به دلیل وزش شدید باد در روز بعد آتش سوزی دوباره شروع شد که اطفاء دوباره آتش تا ساعت 5 عصر روز چهارشنبه به طول انجامید.

کریمی تأکید کرد: آتش مهار شده ولی نیروهای ما در حالت آماده باش هستند تا در صورت تکرار آتش سوزی به منطقه اعزام شوند.

وی وسعت جنگل ها و مراتع شهرستان ثلاث باباجانی را 191 هزار هکتار با پراکندگی وسیع و صعب العبور، عنوان کرد.

مسعود حسینی رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ثلاث بابا جانی نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: بعد از گزارش اداره منابع طبیعی از آتش سوزی مراتع شهرستان، بلا فاصله تیم اطفاء حریق این جمعیت به منطقه مورد نظر اعزام شد و همراه سایر ادارات و ارگان های مربوطه اقدام به اطفاء حریق کردیم.

حسینی همچنین از ادارات و ارگان های دیگر شهرستان ثلاث باباجانی از جمله فرمانداری و بخشداری مرکزی، جهاد کشاورزی، راه و ترابری، شهرداری، آتش نشانی، بسیج و نیروی انتظامی، که به اطفاء آتش کمک کردند، تشکر کرد. 

