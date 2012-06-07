سفالگر لعاب درآغوش خاک آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه جمعی از اهالی فرهنگ و هنر استان البرز پیکر مرحوم داود بیجاد سفالگر لعاب را به خاک سپردند. در آخرین وداع با این سفالگر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد البرز و جمعی از اصحاب فرهنگ وهنر نیز حضور داشتند. بیجاد متولد 1324 و دانش آموخته رشته هنر، دارای درجه دوم هنری صنایع دستی بود. آقا داوود عنوان هنری بود که او بر خود گذاشته بود و دستان هنرمندش لحظه ای آرام وقرار برای خلق سفالینه ها را نداشت. این هنرمند نیز همچون سایر هنرمندان درحالی روانه خانه ابدی شد که تا پیش از این شاید آنگونه که باید و شاید نامی از او برده نمی شد. نماینده امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر اخیرش به البرز قصد دیدار این هنرمند را داشت ؛ اما اجل مجال این دیدار را نداد. پیکر هنرمند داوود بیجاد 9 صبح امروز از محل منزل مسکونی اش در رجایی شهربه سمت بی بی سکینه تشییع شد. مجلس ترحیم مرحوم بیجاد نیز جمعه 23 خرداد از ساعت 18 در مسجد جامع گوهردشت برگزار می شود.

