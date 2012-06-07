منابع طبیعی نقش بسزایی در توسعه کشور دارد/تاثیر درختان تاغ در گرمسار

امروزه اهمیت منابع طبیعی و کاربرد آن در جنبه های مختلف زندگی افراد و جوامع، آشکار و نمایان است و با توجه و تکیه به این منابع است که جوامع بشری به نسبت های متفاوت راه رشد و توسعه را پیموده اند.

جنگل ها یکی از انواع منابع طبیعی به عنوان حیاتی ترین بستر توسعه پایدار محیط زیست و پدیده های اکولوژیک و در حقیقت زیربنایی برای کشور به شمار می روند.

هجوم بی رویه بهره برداران به منابع خدادادی ملی

ولی این منابع خدادادی ملی طی سالیان اخیر مورد هجوم بی رویه بهره برداران واقع شده است و این امر در شهرستان گرمسار که دارای آب و هوای خشک و نیمه بیابانی است باعث دلواپسی ها و نگرانی های شده است.

از بین رفتن پوشش گیاهی بیابان های گرمسار باعث نابودی حوزه های آبخیز شده است.

به سراغ برخی شهروندان گرمسار رفتیم تا نظر آنها را در این باره جویا شویم.

بهره برداری غیراصولی از منابع طبیعی خسارات جبران ناپذیری را تحمیل می کند

یکی از شهروندان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به حفاظت درختان و مراتع از محیط زیست و کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از تخریب خاک، بهره برداری های غیراصولی از این منابع خسارات جبران ناپذیری را به شهرستان تحمیل می کند.

حسین عرب تصریح کرد: با از بین رفتن پوشش گیاهی بیابان های اطراف شهرستان علاوه بر فرسایش بادی خاک و هجوم شن های روان که سبب آلودگی هوا و بیماری های تنفسی می شود حوزه های آبخیز را نیز نابود کرده است.

منابع طبیعی بیشتر از گذشته مبادرت به کاشت درختچه های بیابانی کند

گیلوری شهروند دیگری نیز عنوان کرد: اگر هر انسان با وجدانی از مناطقی که قطع درختچه های تاغ و گز در آن صورت گرفته بازدید کند حتما برای نابود شدن تدریجی این منابع طبیعی متأثر و متأسف خواهد شد.

وی افزود: قطع درختان طی ماه های گذشته در حالی صورت می گیرد که قاعدتا باید به لحاظ اهمیت زیست محیطی و منابع طبیعی برای شهرستان به صورت ویژه مورد مراقبت و محافظت قرار گیرد.

گیلوری با اشاره به معضل توفان شن در مناطق بیابانی تصریح کرد: در سال های اخیر در نقاط مختلف کشور از جمله شهرستان گرمسار شاهد وقوع این پدیده بودیم که متأسفانه زیان هایی را به بار آورد که علت آن می تواند خاک سبک و پوشش گیاهی کم، بعلت قطع درختچه های گز و تاغ باشد که می طلبد منابع طبیعی بیش از گذشته مبادرت به کاشت درختچه ها و گیاهان برای مبارزه با بیابان زایی کنند.

بدون در نظر گرفتن حقوق شهروندی درختچه های بیابانی قطع می شود

برومندان یکی دیگر از دوستداران محیط زیست در گرمسار با اشاره به عملیات ساخت جاده حرم تا حرم که در مناطقی از این شهرستان می گذرد گفت: متاسفانه بدون هیچگونه ارزشی برای حقوق مردم بی محابا اقدام به قطع کردن و از بین بردن تاغ هایی می کنند که حدود چهل سال پیش با هدف جلوگیری از شن های روان بر روی ریل راه آهن کشت و برای رشد آنها هزینه های زیادی صرف شده است.

وی با انتقاد از روند تخریب پوشش گیاهی منطقه و درختان افزود: مسئولان ذیربط می توانستند با استفاده از دستگاه های موجود خود طاق های قطع شده را در جاهای خالی مناسب کشت و برای مدت یکسال، آبیاری آنرا زیر نظر منابع طبیعی بعهده بگیرند اما خیلی ناجوانمردانه به جان تاغها افتاده و آنها را از بین برده اند.

طبق اصل 50 قانون جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیاط اجتماعی روبه رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد از این رو فعالیت های اقتصادی و غیره در آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است، بایستی در رابطه با از بین نرفتن درخت ها و بوته های مربوطه تدابیر لازم صورت گیرد.

مهندس بهرام میرآخورلی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار در خصوص نگرانی های شهروندان گرمساری از قطع درختچه ها در مناطق بیابانی منطقه و مسائل پیرامون آن گفت: علت قطع درختچه های جنگلی در مناطقی از این شهرستان بخاطر مشکلاتی همچون وجود آفات و خشک شدن و از تنگناهای موجود در زمینه منابع جنگلی است که بهره برداری اصولی از جنگل می تواند نه تنها معضلات یاد شده را منتفی بلکه سهم عمده ای هم در زمینه اقتصادی داشته باشد.

36 هزار هکتار از اراضی گرمسار بیابانی و کویری است

وی قطع درختان خشک شده و کاشت نهال جدید و هرس سرشاخه های خشک شده را از اقداماتی دانست که در جهت مبارزه با بیابان زایی انجام می شود.

میرآخورلی گفت: کل اراضی بیابانی و کویری شهرستان گرمسار 36 هزار و 331 هکتار است که از این میزان 270 هزار و 59 هکتار از اراضی شهرستان تحت فرسایش بادی و یک هزار و 128 هکتار نیز در معرض کانون بحران قرار دارند.

هر ساله 200 هکتار از اراضی بیابانی گرمسار احیاء می شود

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار با اشاره به معضل توفان شن در مناطق بیابانی اظهار داشت: تابستان سالهای های اخیر بعضا شاهد وقوع این رخداد در شهرستان بودیم که متاسفانه زیان هایی نیز به همراه داشت.

وی اضافه کرد: برای مبارزه با معضل طوفان همچون سال های گذشته از محل اعتبارات استانی و اعتبارات ملی در راستای تثبیت شن و مبارزه با آن اقداماتی انجام شد.

میرآخورلی گفت: هرساله به طور میانگین 200 هکتار در شهرستان گرمسار عملیات اصلاح و احیاء اراضی بیابانی (نهالکاری، بذرکاری و کنترل هرز آب) انجام می شود.

رئیس اداره منابع طبعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار اظهار داشت: اولین برنامه رسمی بیابان زدایی در این شهرستان با هدف ثبیت شن های روان و بنا به ضرورت توسط منابع طبیعی در سال 1348 هجری شمسی در منطقه محسن آباد گرمسار آغاز و در حال حاضر در ده نمک-ایستگاه کویر ادامه دارد.

وی افزود: تاکنون بیش از 54 هزار و 700 هکتار از اراضی بیابانی با گونه های تاغ، آتریپلکس، اشنیان و قره داغ با هدف استقرار پوشش گیاهی نهالکاری، بذرکاری و بذرپاشی شده است.

نگرانی مردم از پژمردگی تاغ های مسن دست کاشت شده در گرمسار

میرآخورلی با بیان اینکه درختچه تاغ نقش بسزایی در امر مبارزه با گسترش بیابان دارند اظهار داشت: بروز پژمردگی در توده های دست کاشت تاغ های مسن سبب نگرانی مسئولان و مردم شده و ضرورت حفاظت و استمرار حیات در این عرصه ها آشکار است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار، جلوگیری از خشک شدن و نابودی تاغزارها، با جوان نمودن توده جنگل های فرتوت و پیر، اجرای مدیریت صحیح تاغزارها به نحوی که ضمن حفظ و حراست از توده های جنگل ها، بهره برداری اصولی بر اساس طرح مدون و مصوب، کنترل آفات (شپشک- ملخ کوهاندار تاغ ) و ایجاد اشتغال و درآمد به ویژه برای ساکنین و بهره برداران مناطق بیابان را از جمله اهداف طرح بیابان زدایی عنوان کرد.

گزارشگر: داوود عبدی